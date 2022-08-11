Министр обороны Украины: ВСУ меняют тактику ведения боя

11 августа 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

ВСУ не будут использовать тактику, как у армии РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина собирается сменить тактику ведения боя по совету Минобороны США и Великобритании. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По словам Резникова, партнеры Украины, министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, посоветовали ВСУ использовать тактику, отличную от российской. «Они сказали: „Если вы планируете бороться с ними такой же тактикой, мы вам не сможем помочь, у нас нет ресурса на это“. Поэтому нужно менять тактику, воевать другим способом», — заявил Резников в интервью «Украинской правде». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, спецоперация направлена на помощь жителям Донбасса, а также на демилитаризацию Украины. Ранее заместитель пресс-секретаря администрации президента Украины Александр Кочетков заявил, что армия РФ наносит максимальные потери ВСУ из-за своей продуманной тактики и отсутствия стратегии у украинской армии. Российские военные нацелены на сохранение жизней гражданскому населению, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Украина собирается сменить тактику ведения боя по совету Минобороны США и Великобритании. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По словам Резникова, партнеры Украины, министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, посоветовали ВСУ использовать тактику, отличную от российской. «Они сказали: „Если вы планируете бороться с ними такой же тактикой, мы вам не сможем помочь, у нас нет ресурса на это“. Поэтому нужно менять тактику, воевать другим способом», — заявил Резников в интервью «Украинской правде». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, спецоперация направлена на помощь жителям Донбасса, а также на демилитаризацию Украины. Ранее заместитель пресс-секретаря администрации президента Украины Александр Кочетков заявил, что армия РФ наносит максимальные потери ВСУ из-за своей продуманной тактики и отсутствия стратегии у украинской армии. Российские военные нацелены на сохранение жизней гражданскому населению, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина.