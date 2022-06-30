На Украине объяснили огромные потери ВСУ

Победы вооруженных сил РФ связаны с превосходством в огневой мощи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие наносят максимальные потери вооруженным силам Украины из-за продуманной тактики боевых действий у первых и отсутствия какой-либо стратегии у вторых. Об этом заявил бывший заместитель пресс-секретаря администрации президента Украины Александр Кочетков.

«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу „ни шагу назад“», — написал Кочетков в своей колонке для украинского издания «Главред».

В свою очередь ВСУ, по словам Кочеткова, вынуждены действовать по навязанной вооруженными силами РФ тактической схеме. В связи с превосходством в огневой мощи у россиян, украинские войска постоянно отступают. Эксперт также добавил, что поставки Западом военной техники не могут изменить ситуации, потому что реализация всего военного потенциала зависит от действий Генштаба Украины.

Россия проводит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, основной целью операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.

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