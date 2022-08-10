10 августа 2022

В Пермском крае резко подскочила суточная заболеваемость COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, больница, коронавирус, сатурация, реабилитация после ковида
Среди вновь заболевших более сотни пожилых людей Фото:
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Пермском крае отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Если накануне было выявлено 280 заболевших, то сегодня уже 375, сообщают в правительстве.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждены 375 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 102 жителя в возрасте 60 лет и старше», — приводится статистика на сайте кабмина.

Новые случаи заболевания зафиксированы в 19 территориях края. Власти напоминают о необходимости вакцинироваться и утверждают, что в Прикамье в наличии имеется 310 063 комплекта препарата.

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За минувшие сутки в Пермском крае отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Если накануне было выявлено 280 заболевших, то сегодня уже 375, сообщают в правительстве. «За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждены 375 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 102 жителя в возрасте 60 лет и старше», — приводится статистика на сайте кабмина. Новые случаи заболевания зафиксированы в 19 территориях края. Власти напоминают о необходимости вакцинироваться и утверждают, что в Прикамье в наличии имеется 310 063 комплекта препарата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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