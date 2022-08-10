В Пермском крае резко подскочила суточная заболеваемость COVID

Среди вновь заболевших более сотни пожилых людей
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
За минувшие сутки в Пермском крае отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Если накануне было выявлено 280 заболевших, то сегодня уже 375, сообщают в правительстве.
«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждены 375 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 102 жителя в возрасте 60 лет и старше», — приводится статистика на сайте кабмина.
Новые случаи заболевания зафиксированы в 19 территориях края. Власти напоминают о необходимости вакцинироваться и утверждают, что в Прикамье в наличии имеется 310 063 комплекта препарата.
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