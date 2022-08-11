11 августа 2022

Пермячка насмерть сбила 6-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, дети, велосипед, детский велосипед
В Пермском районе женщина насмерть сбила ребенка, который катался на велосипеде Фото:

В Пермском районе женщина насмерть сбила 6-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«ДТП произошло в 12:30 на въезде в поселок Троица. Женщина сбила 6-летнего ребенка, который ехал по обочине в попутном направлении, но резко выехал на проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском районе женщина насмерть сбила 6-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «ДТП произошло в 12:30 на въезде в поселок Троица. Женщина сбила 6-летнего ребенка, который ехал по обочине в попутном направлении, но резко выехал на проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался», — сообщили в ведомстве. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...