Пермячка насмерть сбила 6-летнего ребенка

В Пермском районе женщина насмерть сбила ребенка, который катался на велосипеде
В Пермском районе женщина насмерть сбила 6-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«ДТП произошло в 12:30 на въезде в поселок Троица. Женщина сбила 6-летнего ребенка, который ехал по обочине в попутном направлении, но резко выехал на проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался», — сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»