Теодор Курентзис создает собственный хореографический ансамбль

MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса набирает хореографическую труппу — musicAeterna Dance. Она будет состоять из 10-12 артистов и регулярно участвовать в балетных и оперных постановках. Об этом сообщается на сайте журнала «Музыкальная жизнь».
«MusicAeterna объявляет open call для профессиональных танцоров, перформеров, исполнителей. Требования — высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах», — указано на сайте.
Из условий для будущих артистов труппы — оплачиваемая работа на постоянной основе в Санкт-Петербурге, командировки и поездки, работа с музыкантами и хором musicAeterna. Заявки принимают до 27 августа, а кастинг пройдет 31 августа и 1 сентября в Доме Радио в Санкт-Петербурге.
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