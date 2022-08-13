Теодор Курентзис создает собственный хореографический ансамбль

14 августа 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

Курентзис создаст новую хореографическую труппу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса набирает хореографическую труппу — musicAeterna Dance. Она будет состоять из 10-12 артистов и регулярно участвовать в балетных и оперных постановках. Об этом сообщается на сайте журнала «Музыкальная жизнь». «MusicAeterna объявляет open call для профессиональных танцоров, перформеров, исполнителей. Требования — высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах», — указано на сайте. Из условий для будущих артистов труппы — оплачиваемая работа на постоянной основе в Санкт-Петербурге, командировки и поездки, работа с музыкантами и хором musicAeterna. Заявки принимают до 27 августа, а кастинг пройдет 31 августа и 1 сентября в Доме Радио в Санкт-Петербурге.

MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса набирает хореографическую труппу — musicAeterna Dance. Она будет состоять из 10-12 артистов и регулярно участвовать в балетных и оперных постановках. Об этом сообщается на сайте журнала «Музыкальная жизнь». «MusicAeterna объявляет open call для профессиональных танцоров, перформеров, исполнителей. Требования — высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах», — указано на сайте. Из условий для будущих артистов труппы — оплачиваемая работа на постоянной основе в Санкт-Петербурге, командировки и поездки, работа с музыкантами и хором musicAeterna. Заявки принимают до 27 августа, а кастинг пройдет 31 августа и 1 сентября в Доме Радио в Санкт-Петербурге.