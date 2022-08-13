13 августа 2022
12 августа 2022

Теодор Курентзис создает собственный хореографический ансамбль

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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Курентзис создаст новую хореографическую труппу Фото:

MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса набирает хореографическую труппу — musicAeterna Dance. Она будет состоять из 10-12 артистов и регулярно участвовать в балетных и оперных постановках. Об этом сообщается на сайте журнала «Музыкальная жизнь».

«MusicAeterna объявляет open call для профессиональных танцоров, перформеров, исполнителей. Требования — высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах», — указано на сайте.

Из условий для будущих артистов труппы — оплачиваемая работа на постоянной основе в Санкт-Петербурге, командировки и поездки, работа с музыкантами и хором musicAeterna. Заявки принимают до 27 августа, а кастинг пройдет 31 августа и 1 сентября в Доме Радио в Санкт-Петербурге.

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MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса набирает хореографическую труппу — musicAeterna Dance. Она будет состоять из 10-12 артистов и регулярно участвовать в балетных и оперных постановках. Об этом сообщается на сайте журнала «Музыкальная жизнь». «MusicAeterna объявляет open call для профессиональных танцоров, перформеров, исполнителей. Требования — высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах», — указано на сайте. Из условий для будущих артистов труппы — оплачиваемая работа на постоянной основе в Санкт-Петербурге, командировки и поездки, работа с музыкантами и хором musicAeterna. Заявки принимают до 27 августа, а кастинг пройдет 31 августа и 1 сентября в Доме Радио в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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