Терапевт Слободина: боль после уколов таит в себе опасность

17 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

В месте укола может сформироваться абсцесс, отметила Галина Слободина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Припухлость, покраснение в области введения внутримышечного укола, а также возможное поднятие температуры, говорит о том, что на участке сформировался абсцесс и необходимо срочное вмешательство хирурга. Об этом в беседе с URA.RU рассказала терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина. «Если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, какое-то вздутие непонятное, покраснение, не дай бог, еще температура поднялась, то нужно безоговорочно идти к хирургу. В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата. Потому что иногда при протыкании в сосуды попадает определенное количество крови. Это способствует нагноению. 24 часа после укола достаточно, чтобы обратиться к врачу. Не нужно ждать, что рассосется, не стоит пытаться йодовые сеточки делать, здесь это бесполезно», — объяснила Галина Слободина. По словам терапевта, причиной длительных болевых ощущений после внутримышечных уколов может быть нарушение техники введения иглы и накопление лекарства. «Грамотные медсестры знают про специальный верхний наружный квадрант на ягодичной мышце, что колоть нужно именно туда. Там есть особое межмышечное пространство, где накаливается лекарство. С разного рода осложнениями мы сталкиваемся, когда люди делают себе внутримышечные уколы самостоятельно или просят родственников. Потому что если они не попадают в этот квадрант, то лекарству негде будет скапливаться. Это первый момент. Второй, если препарат более плотный, например, „Мильгамма“, он может дольше задерживаться в этом пространстве и медленнее расходиться в кровь. Если нет покраснений, припухлостей, то участок достаточно несколько раз потереть», — порекомендовала Слободина. В беседе с URA.RU главный врач медицинской клиники НАКФФ, врач — анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев подчеркнул, что боль и онемение в области укола может говорить о повреждении нервного окончания. «Если боль в месте укола сопровождается онемением, то она может быть результатом повреждения нервного окончания. Если она приобретает настойчивый ноющий и тянущий характер, то нужно обратиться к врачу-неврологу. Также есть ряд заболеваний и состояний, которые сопровождаются плохим ранозаживлением. Это сахарный диабет, анемия, атеросклероз, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и легких. Отдельные случаи представляют пациенты, которым проводится противоопухолевая терапия», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Припухлость, покраснение в области введения внутримышечного укола, а также возможное поднятие температуры, говорит о том, что на участке сформировался абсцесс и необходимо срочное вмешательство хирурга. Об этом в беседе с URA.RU рассказала терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина. «Если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, какое-то вздутие непонятное, покраснение, не дай бог, еще температура поднялась, то нужно безоговорочно идти к хирургу. В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата. Потому что иногда при протыкании в сосуды попадает определенное количество крови. Это способствует нагноению. 24 часа после укола достаточно, чтобы обратиться к врачу. Не нужно ждать, что рассосется, не стоит пытаться йодовые сеточки делать, здесь это бесполезно», — объяснила Галина Слободина. По словам терапевта, причиной длительных болевых ощущений после внутримышечных уколов может быть нарушение техники введения иглы и накопление лекарства. «Грамотные медсестры знают про специальный верхний наружный квадрант на ягодичной мышце, что колоть нужно именно туда. Там есть особое межмышечное пространство, где накаливается лекарство. С разного рода осложнениями мы сталкиваемся, когда люди делают себе внутримышечные уколы самостоятельно или просят родственников. Потому что если они не попадают в этот квадрант, то лекарству негде будет скапливаться. Это первый момент. Второй, если препарат более плотный, например, „Мильгамма“, он может дольше задерживаться в этом пространстве и медленнее расходиться в кровь. Если нет покраснений, припухлостей, то участок достаточно несколько раз потереть», — порекомендовала Слободина. В беседе с URA.RU главный врач медицинской клиники НАКФФ, врач — анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев подчеркнул, что боль и онемение в области укола может говорить о повреждении нервного окончания. «Если боль в месте укола сопровождается онемением, то она может быть результатом повреждения нервного окончания. Если она приобретает настойчивый ноющий и тянущий характер, то нужно обратиться к врачу-неврологу. Также есть ряд заболеваний и состояний, которые сопровождаются плохим ранозаживлением. Это сахарный диабет, анемия, атеросклероз, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и легких. Отдельные случаи представляют пациенты, которым проводится противоопухолевая терапия», — добавил он.