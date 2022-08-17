Конгрессмен осудил Байдена за поддержку Украины

17 августа 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Джо Байден подвергся критике за активную помощь Украине Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине. Свое мнение Госар высказал в ходе выступления в Конгрессе. «Байдену нужно думать не о поставках вооружения Киеву, а содействовать переговорному процессу и достижению мира. Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», — передает слова Госара портал argumenti.ru. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.

Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине. Свое мнение Госар высказал в ходе выступления в Конгрессе. «Байдену нужно думать не о поставках вооружения Киеву, а содействовать переговорному процессу и достижению мира. Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», — передает слова Госара портал argumenti.ru. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.