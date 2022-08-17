Конгрессмен осудил Байдена за поддержку Украины

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Джо Байден подвергся критике за активную помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине. Свое мнение Госар высказал в ходе выступления в Конгрессе.

«Байдену нужно думать не о поставках вооружения Киеву, а содействовать переговорному процессу и достижению мира. Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», — передает слова Госара портал argumenti.ru.

США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.

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Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине. Свое мнение Госар высказал в ходе выступления в Конгрессе. «Байдену нужно думать не о поставках вооружения Киеву, а содействовать переговорному процессу и достижению мира. Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», — передает слова Госара портал argumenti.ru. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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