В Добрянском районе Пермского края дорога ушла под землю. Провал на пути к базе отдыха «Связист» еще может увеличиться, говорят ученые Пермского университета (ПГНИУ).
«При помощи специального оборудования были выявлены точные размеры обвала. Диаметр его составил примерно семь метров и глубина около семи метров. Специалисты исследовали грунт, находящийся рядом с воронкой. Существует вероятность, что за выходные дни обвал может увеличиться в размерах», — говорится в сообщении администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Дорога до базы «Связист» сейчас закрыта специальными лентами и знаками. Что делать дальше дорожные службы решат на следующей неделе, когда получат рекомендации от ученых.
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В Добрянском районе Пермского края дорога ушла под землю. Провал на пути к базе отдыха «Связист» еще может увеличиться, говорят ученые Пермского университета (ПГНИУ). «При помощи специального оборудования были выявлены точные размеры обвала. Диаметр его составил примерно семь метров и глубина около семи метров. Специалисты исследовали грунт, находящийся рядом с воронкой. Существует вероятность, что за выходные дни обвал может увеличиться в размерах», — говорится в сообщении администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Дорога до базы «Связист» сейчас закрыта специальными лентами и знаками. Что делать дальше дорожные службы решат на следующей неделе, когда получат рекомендации от ученых.