В Пермском крае путь на базу отдыха преградил огромный провал. Фото

19 августа 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Пока дорожники просто перекрыли проезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Добрянском районе Пермского края дорога ушла под землю. Провал на пути к базе отдыха «Связист» еще может увеличиться, говорят ученые Пермского университета (ПГНИУ). «При помощи специального оборудования были выявлены точные размеры обвала. Диаметр его составил примерно семь метров и глубина около семи метров. Специалисты исследовали грунт, находящийся рядом с воронкой. Существует вероятность, что за выходные дни обвал может увеличиться в размерах», — говорится в сообщении администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Дорога до базы «Связист» сейчас закрыта специальными лентами и знаками. Что делать дальше дорожные службы решат на следующей неделе, когда получат рекомендации от ученых. Что делать с провалом, в мэрии Добрянки пока не знают Газета «Камские зори» в VK

В Добрянском районе Пермского края дорога ушла под землю. Провал на пути к базе отдыха «Связист» еще может увеличиться, говорят ученые Пермского университета (ПГНИУ). «При помощи специального оборудования были выявлены точные размеры обвала. Диаметр его составил примерно семь метров и глубина около семи метров. Специалисты исследовали грунт, находящийся рядом с воронкой. Существует вероятность, что за выходные дни обвал может увеличиться в размерах», — говорится в сообщении администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Дорога до базы «Связист» сейчас закрыта специальными лентами и знаками. Что делать дальше дорожные службы решат на следующей неделе, когда получат рекомендации от ученых.