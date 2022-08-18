18 августа 2022

В Пермском крае путь на базу отдыха преградил огромный провал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
Пока дорожники просто перекрыли проезд Фото:

В Добрянском районе Пермского края дорога ушла под землю. Провал на пути к базе отдыха «Связист» еще может увеличиться, говорят ученые Пермского университета (ПГНИУ).

«При помощи специального оборудования были выявлены точные размеры обвала. Диаметр его составил примерно семь метров и глубина около семи метров. Специалисты исследовали грунт, находящийся рядом с воронкой. Существует вероятность, что за выходные дни обвал может увеличиться в размерах», — говорится в сообщении администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Дорога до базы «Связист» сейчас закрыта специальными лентами и знаками. Что делать дальше дорожные службы решат на следующей неделе, когда получат рекомендации от ученых.

Что делать с провалом, в мэрии Добрянки пока не знают

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В Добрянском районе Пермского края дорога ушла под землю. Провал на пути к базе отдыха «Связист» еще может увеличиться, говорят ученые Пермского университета (ПГНИУ). «При помощи специального оборудования были выявлены точные размеры обвала. Диаметр его составил примерно семь метров и глубина около семи метров. Специалисты исследовали грунт, находящийся рядом с воронкой. Существует вероятность, что за выходные дни обвал может увеличиться в размерах», — говорится в сообщении администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Дорога до базы «Связист» сейчас закрыта специальными лентами и знаками. Что делать дальше дорожные службы решат на следующей неделе, когда получат рекомендации от ученых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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