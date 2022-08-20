20 августа 2022
19 августа 2022

Пробег с российскими флагами устроили в Ханты-Мансийске. Фото

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Музыкально-патриотический марафон
Мероприятие приурочено ко Дню флага России, годовщине Курской битвы и в поддержку спецоперации Фото:

Автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты в Ханты-Мансийске устроили пробег с флагами Российской Федерации и знаменем Победы. Мероприятие приурочено ко Дню флага России (отмечается 22 августа — прим. ред.), годовщине Курской битвы и в поддержку спецоперации, сообщается в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Участники стартовали от мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Шапша. Финишировали в Ханты-Мансийске у памятника солдатам, погибшим в локальных конфликтах», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что акция «Верен России!» в поддержку специальной операции, которая проводится на Украине, пройдет в Сургуте 18 августа. Автомобилисты и велосипедисты примут участие в пробеге.

Участник пробега с флагом России
Участники пробега
Участники пробега

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Автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты в Ханты-Мансийске устроили пробег с флагами Российской Федерации и знаменем Победы. Мероприятие приурочено ко Дню флага России (отмечается 22 августа — прим. ред.), годовщине Курской битвы и в поддержку спецоперации, сообщается в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Участники стартовали от мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Шапша. Финишировали в Ханты-Мансийске у памятника солдатам, погибшим в локальных конфликтах», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что акция «Верен России!» в поддержку специальной операции, которая проводится на Украине, пройдет в Сургуте 18 августа. Автомобилисты и велосипедисты примут участие в пробеге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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