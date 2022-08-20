Пробег с российскими флагами устроили в Ханты-Мансийске. Фото

21 августа 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Мероприятие приурочено ко Дню флага России, годовщине Курской битвы и в поддержку спецоперации Фото: Илья Московец © URA.RU Автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты в Ханты-Мансийске устроили пробег с флагами Российской Федерации и знаменем Победы. Мероприятие приурочено ко Дню флага России (отмечается 22 августа — прим. ред.), годовщине Курской битвы и в поддержку спецоперации, сообщается в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Участники стартовали от мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Шапша. Финишировали в Ханты-Мансийске у памятника солдатам, погибшим в локальных конфликтах», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что акция «Верен России!» в поддержку специальной операции, которая проводится на Украине, пройдет в Сургуте 18 августа. Автомобилисты и велосипедисты примут участие в пробеге. Участник пробега с флагом России «Ханты-Мансийск | Онлайн», «ВКонтакте» Участники пробега «Ханты-Мансийск | Онлайн», «ВКонтакте» Участники пробега «Ханты-Мансийск | Онлайн», «ВКонтакте»

Автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты в Ханты-Мансийске устроили пробег с флагами Российской Федерации и знаменем Победы. Мероприятие приурочено ко Дню флага России (отмечается 22 августа — прим. ред.), годовщине Курской битвы и в поддержку спецоперации, сообщается в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Участники стартовали от мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Шапша. Финишировали в Ханты-Мансийске у памятника солдатам, погибшим в локальных конфликтах», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что акция «Верен России!» в поддержку специальной операции, которая проводится на Украине, пройдет в Сургуте 18 августа. Автомобилисты и велосипедисты примут участие в пробеге.