В Сургуте пройдет масштабная акция в поддержку спецоперации

18 августа 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

В Сургуте пройдет авто- велопробег в поддержку специальной военной операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Акция «Верен России!» в поддержку специальной военной операции пройдет в Сургуте 18 августа. Автомобилисты и велосипедисты примут участие в пробеге, сообщается на сайте администрации города. «Участники акции проедут по центральным улицам города Сургута в сторону главной площади. Там же состоится флешмоб», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Сбор участников состоится в 18:30 на территории Мемориала Славы. В 19:00 будет дан старт пробегу, по окончанию которого участники пробега примут участие во флешмобе. Ранее URA.RU рассказало, что волонтеры гуманитарного корпуса ХМАО обеспечили питанием 10 тыс. жителей Лисичанска. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

Акция «Верен России!» в поддержку специальной военной операции пройдет в Сургуте 18 августа. Автомобилисты и велосипедисты примут участие в пробеге, сообщается на сайте администрации города. «Участники акции проедут по центральным улицам города Сургута в сторону главной площади. Там же состоится флешмоб», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Сбор участников состоится в 18:30 на территории Мемориала Славы. В 19:00 будет дан старт пробегу, по окончанию которого участники пробега примут участие во флешмобе. Ранее URA.RU рассказало, что волонтеры гуманитарного корпуса ХМАО обеспечили питанием 10 тыс. жителей Лисичанска. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.