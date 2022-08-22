Роспотребнадзор встревожен ростом коронавируса в ХМАО

В некоторых городах рост увеличился почти в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор Югры встревожен сильным ростом коронавирусной инфекции в регионе. Об этом говорилось на региональном оперативном штабе по противодействию распространения COVID-19.

«В Ханты-Мансийском районе рост заболеваемости на 375%. В Кондинском районе — на 312%. В Когалыме на 251%. Среднеокружной показатель заболеваемости ковид превышен. Наибольший уровень заболеваемости на 33 неделе превышен в Ханты-Мансийске — в 2,8 раза, в Ханты-Мансийском районе в два раза и в полтора раза в Сургуте», — сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. Трансляция велась в официальной группе правительства региона «Югра» социальной сети «ВКонтакте».

Рост коронавирусной инфекции происходит на фоне высоких цифр по респираторным заболеваниям. Поэтому санитарные врачи настаивают на введении гигиенического этикета в организациях: гигиена рук, гигиена воздуха в закрытых помещениях и утренний фильтр в организованных коллективах. Информация изложена в рекомендациях Роспотребнадзора.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели новую редакцию защитного протокола — рекомендовали родителям и учителям носить маски в закрытых помещениях на праздничных мероприятиях 1 сентября. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.