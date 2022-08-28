В Челябинской области снизились цены на овощи

29 августа 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Среди товаров продовольственной группы снижение показали 69 позиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области подешевел набор основной овощной корзины. Согласно мониторингу цен, проведенному Контрольно-счетной палатой (КСП) региона, наибольшее падение стоимости показала белокочанная капуста. «Среди продовольственных товаров самыми подешевевшими являются капуста белокочанная свежая 31,85 рубль за килограмм (-28,2%), картофель 48,04 рублей за кило (-21,8%), свекла столовая 40,80 рублей за килограмм (-21,5%). Также подешевели виноград 201,81 рублей за килограмм (-19,5%), помидоры 102,80 рубля за килограмм (-15,4%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отметили, что помимо продуктов подешевели и непродовольственные товары. Среди них холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 литров (36160,66 рублей), машина швейная (11905,2 рублей), моноблок (55802,10 рублей), металлочерепица (702,53 рубля за квадратный метр), плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (366,58 рублей за квадрат). Ревизоры также выявили перечень услуг, цены на которых снизились. Всего найдено 13 позиций, которые показали снижение. Среди них плата за пользование потребительским кредитом, поездка в Турцию и страны Средней Азии, а также проезд в купейном вагоне в поезде дальнего следования. Ранее сообщалось, что торговые сети региона повысили цены на хлеб и соль. Анализ показал, что крупные сети повысили стоимость соли на 0,27 рублей, а хлеба на 0,45 рублей.

В Челябинской области подешевел набор основной овощной корзины. Согласно мониторингу цен, проведенному Контрольно-счетной палатой (КСП) региона, наибольшее падение стоимости показала белокочанная капуста. «Среди продовольственных товаров самыми подешевевшими являются капуста белокочанная свежая 31,85 рубль за килограмм (-28,2%), картофель 48,04 рублей за кило (-21,8%), свекла столовая 40,80 рублей за килограмм (-21,5%). Также подешевели виноград 201,81 рублей за килограмм (-19,5%), помидоры 102,80 рубля за килограмм (-15,4%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отметили, что помимо продуктов подешевели и непродовольственные товары. Среди них холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 литров (36160,66 рублей), машина швейная (11905,2 рублей), моноблок (55802,10 рублей), металлочерепица (702,53 рубля за квадратный метр), плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (366,58 рублей за квадрат). Ревизоры также выявили перечень услуг, цены на которых снизились. Всего найдено 13 позиций, которые показали снижение. Среди них плата за пользование потребительским кредитом, поездка в Турцию и страны Средней Азии, а также проезд в купейном вагоне в поезде дальнего следования. Ранее сообщалось, что торговые сети региона повысили цены на хлеб и соль. Анализ показал, что крупные сети повысили стоимость соли на 0,27 рублей, а хлеба на 0,45 рублей.