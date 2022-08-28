28 августа 2022

Силовики поймали свердловчанина с пистолетом и удостоверением ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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У силовика нашли пистолет и девять патронов Фото:

Сотрудники полиции Верхней Салды и УФСБ по Свердловской области задержали мужчину с оружием и фальшивым удостоверением Федеральной службы безопасности. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Успешную спецоперацию по задержанию лжесиловика в звании подполковника провели сыщики ФСБ совместно с полицейскими ГИБДД в районе 50 километра автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда», — сообщил Горелых. По его словам, в отношении свердловчанина возбудили дело о незаконном обороте оружия.

Силовики при задержании забрали у мужчины пистолет Макарова и девять патронов к нему. Также при нем было фальшивое удостоверение Федеральной службы безопасности, предположительно, купленное через интернет. Сам свердловчанин заявил, что оружие нашел в лесу, а удостоверение использовал для получения скидок в аптеках и социальных учреждениях.

Также полицейские проверяют информацию об использовании фальшивого документа. За это ему грозят исправительные работы или арест. За незаконный оборот оружия наказание строже.

Фото:

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Сотрудники полиции Верхней Салды и УФСБ по Свердловской области задержали мужчину с оружием и фальшивым удостоверением Федеральной службы безопасности. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Успешную спецоперацию по задержанию лжесиловика в звании подполковника провели сыщики ФСБ совместно с полицейскими ГИБДД в районе 50 километра автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда», — сообщил Горелых. По его словам, в отношении свердловчанина возбудили дело о незаконном обороте оружия. Силовики при задержании забрали у мужчины пистолет Макарова и девять патронов к нему. Также при нем было фальшивое удостоверение Федеральной службы безопасности, предположительно, купленное через интернет. Сам свердловчанин заявил, что оружие нашел в лесу, а удостоверение использовал для получения скидок в аптеках и социальных учреждениях. Также полицейские проверяют информацию об использовании фальшивого документа. За это ему грозят исправительные работы или арест. За незаконный оборот оружия наказание строже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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