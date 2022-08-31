В ЯНАО провалили тендер на строительство мусорного пункта

В ЯНАО искали подрядчика для строительства пункта переработки твердых бытовых и биологических отходов Фото: Илья Московец © URA.RU

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО не смогла найти подрядчиков на выполнение работ для объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов» в селе Салемал Ямальского района. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Электронный аукцион признан несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — отмечается в документах на портале.

Начальная цена контракта — 302, 7 миллиона рублей. Необходимо было выполнить работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, а также по реконструкции и вводу в эксплуатацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что здание учебного центра противопожарной службы ЯНАО в Надыме ждет капитальный ремонт. Ремонтом займется московская фирма ООО «Хатман Групп», сообщается на сайте ЕИС Закупки.