В ЯНАО провалили тендер на строительство мусорного пункта

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО не смогла найти подрядчиков на выполнение работ для объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов» в селе Салемал Ямальского района. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
«Электронный аукцион признан несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — отмечается в документах на портале.
Начальная цена контракта — 302, 7 миллиона рублей. Необходимо было выполнить работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, а также по реконструкции и вводу в эксплуатацию.
Ранее URA.RU рассказывало, что здание учебного центра противопожарной службы ЯНАО в Надыме ждет капитальный ремонт. Ремонтом займется московская фирма ООО «Хатман Групп», сообщается на сайте ЕИС Закупки.
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Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО не смогла найти подрядчиков на выполнение работ для объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов» в селе Салемал Ямальского района. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Электронный аукцион признан несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — отмечается в документах на портале. Начальная цена контракта — 302, 7 миллиона рублей. Необходимо было выполнить работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, а также по реконструкции и вводу в эксплуатацию. Ранее URA.RU рассказывало, что здание учебного центра противопожарной службы ЯНАО в Надыме ждет капитальный ремонт. Ремонтом займется московская фирма ООО «Хатман Групп», сообщается на сайте ЕИС Закупки.