В Госдепе назвали причину, по которой посол США в РФ Салливан покинул свой пост

The Washington Post: посол США в РФ Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации

05 сентября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посол США в РФ Джон Салливан ушел с должности посла США в России в рамках дипломатической ротации. Об этом доложил анонимный источник в Госдепе. «Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, передает The Washington Post. Уход Салливана был внезапным, и ранее не было никаких признаков того, что его выход на пенсию неизбежен, пишет СМИ. Он был назначен послом США в России президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года и проработал там более двух с половиной лет. Эксперт по США Александр Домри сообщил «Комсомольской правде», что об истинных причинах отставки Салливана можно лишь предполагать. О том, что посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву, стало известно 4 сентября. Тем самым он завершил свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой работал при пяти президентах США. В настоящий момент временно исполнять обязанности американского посла в РФ будет Элизабет Руд.

Посол США в РФ Джон Салливан ушел с должности посла США в России в рамках дипломатической ротации. Об этом доложил анонимный источник в Госдепе. «Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, передает The Washington Post. Уход Салливана был внезапным, и ранее не было никаких признаков того, что его выход на пенсию неизбежен, пишет СМИ. Он был назначен послом США в России президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года и проработал там более двух с половиной лет. Эксперт по США Александр Домри сообщил «Комсомольской правде», что об истинных причинах отставки Салливана можно лишь предполагать. О том, что посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву, стало известно 4 сентября. Тем самым он завершил свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой работал при пяти президентах США. В настоящий момент временно исполнять обязанности американского посла в РФ будет Элизабет Руд.