Житель Прикамья насобирал 500 советских игрушек, многие из которых были найдены в мусорках. Мужчина каждую отреставрировала и теперь готовится к выставке, сообщают СМИ. Восстановлением старых игрушек пермяк занимается несколько лет.
«47-летний Анатолий Сивак три года назад устроился на мусороперерабатывающую станцию. Однажды случайно увидел игрушечного козлика, пожалел и забрал домой, чтобы привести в порядок. Потом заметил еще игрушку и еще. Некоторые купил в интернете. Так собралась коллекция. Сейчас реставратор готовит выставку игрушек в одном из пермских культурных центров», — написано в паблике Mash в соцсети «ВКонтакте».
О том, что в Перми 9 — 10 сентября 35 частных коллекционеров покажут коллекции советских кукол и игрушек, URA.RU писало ранее. Мероприятие пройдет в «Точке кипения» по адресу ул. Советская, 1б.
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