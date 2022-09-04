04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

Пермяк готовит к выставке советские игрушки, которые нашел в мусоре. Видео

Пермяк, собравший коллекцию выброшенных советских игрушек, готовится к выставке
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Стройка ЧелСИ в Чурилово Челябинск, мягкая игрушка, лось
Игрушечный козлик стал первым экспонатом пермского умельца (архивное фото) Фото:

Житель Прикамья насобирал 500 советских игрушек, многие из которых были найдены в мусорках. Мужчина каждую отреставрировала и теперь готовится к выставке, сообщают СМИ. Восстановлением старых игрушек пермяк занимается несколько лет.

«47-летний Анатолий Сивак три года назад устроился на мусороперерабатывающую станцию. Однажды случайно увидел игрушечного козлика, пожалел и забрал домой, чтобы привести в порядок. Потом заметил еще игрушку и еще. Некоторые купил в интернете. Так собралась коллекция. Сейчас реставратор готовит выставку игрушек в одном из пермских культурных центров», — написано в паблике Mash в соцсети «ВКонтакте».

О том, что в Перми 9 — 10 сентября 35 частных коллекционеров покажут коллекции советских кукол и игрушек, URA.RU писало ранее. Мероприятие пройдет в «Точке кипения» по адресу ул. Советская, 1б.

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Житель Прикамья насобирал 500 советских игрушек, многие из которых были найдены в мусорках. Мужчина каждую отреставрировала и теперь готовится к выставке, сообщают СМИ. Восстановлением старых игрушек пермяк занимается несколько лет. «47-летний Анатолий Сивак три года назад устроился на мусороперерабатывающую станцию. Однажды случайно увидел игрушечного козлика, пожалел и забрал домой, чтобы привести в порядок. Потом заметил еще игрушку и еще. Некоторые купил в интернете. Так собралась коллекция. Сейчас реставратор готовит выставку игрушек в одном из пермских культурных центров», — написано в паблике Mash в соцсети «ВКонтакте». О том, что в Перми 9 — 10 сентября 35 частных коллекционеров покажут коллекции советских кукол и игрушек, URA.RU писало ранее. Мероприятие пройдет в «Точке кипения» по адресу ул. Советская, 1б.
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© Служба новостей «URA.RU»
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