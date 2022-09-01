01 сентября 2022

Коллекционеры в Перми выставят 300 кукол времен СССР

В Перми пройдет выставка советских кукол от 35 частных коллекционеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка советского быта. Тюмень, игрушки, быт, вещи, кукла, ретро
На выставке покажут не только кукол, но и игрушки того времени Фото:

В Перми 9—10 сентября 35 частных коллекционеров покажут свои коллекции советских кукол и игрушек. Мероприятие пройдет в пространстве «Точка кипения» по адресу ул. Советская, 1б. Коллекционеры и гости станут участниками документального фильма продюсерского центра «Капризка» по заказу Фонда поддержки регионального кинематографа.

«Впервые в Перми 35 частных коллекционеров кукол времен СССР и нового времени покажут городу свои коллекции единовременно. Во время мероприятия также состоится интерактивное шоу с конкурсами и призами», — указали организаторы на афише.

Также в дни выставки будет работать буфет с меню времен СССР. Гостям можно будет посетить кинозал просмотра советских мультфильмов и работ пермских мультипликационных студий.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки будут создавать новый сезон мультсериала «Смешарики». Имена аниматоров продюсерского центра «Капризка» в титрах появятся на 83-й серии.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми 9—10 сентября 35 частных коллекционеров покажут свои коллекции советских кукол и игрушек. Мероприятие пройдет в пространстве «Точка кипения» по адресу ул. Советская, 1б. Коллекционеры и гости станут участниками документального фильма продюсерского центра «Капризка» по заказу Фонда поддержки регионального кинематографа. «Впервые в Перми 35 частных коллекционеров кукол времен СССР и нового времени покажут городу свои коллекции единовременно. Во время мероприятия также состоится интерактивное шоу с конкурсами и призами», — указали организаторы на афише. Также в дни выставки будет работать буфет с меню времен СССР. Гостям можно будет посетить кинозал просмотра советских мультфильмов и работ пермских мультипликационных студий. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки будут создавать новый сезон мультсериала «Смешарики». Имена аниматоров продюсерского центра «Капризка» в титрах появятся на 83-й серии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...