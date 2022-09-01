Коллекционеры в Перми выставят 300 кукол времен СССР

В Перми 9—10 сентября 35 частных коллекционеров покажут свои коллекции советских кукол и игрушек. Мероприятие пройдет в пространстве «Точка кипения» по адресу ул. Советская, 1б. Коллекционеры и гости станут участниками документального фильма продюсерского центра «Капризка» по заказу Фонда поддержки регионального кинематографа.
«Впервые в Перми 35 частных коллекционеров кукол времен СССР и нового времени покажут городу свои коллекции единовременно. Во время мероприятия также состоится интерактивное шоу с конкурсами и призами», — указали организаторы на афише.
Также в дни выставки будет работать буфет с меню времен СССР. Гостям можно будет посетить кинозал просмотра советских мультфильмов и работ пермских мультипликационных студий.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки будут создавать новый сезон мультсериала «Смешарики». Имена аниматоров продюсерского центра «Капризка» в титрах появятся на 83-й серии.
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