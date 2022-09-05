АПЭК: губернатор ХМАО потеряла влиятельность из-за лесных пожаров

АПЭК: губернатор ХМАО потеряла влиятельность в рейтинге глав регионов РФ

06 сентября 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Лесные пожары повлияли на рейтинг губернатора ХМАО Натальи Комаровой среди глав регионов Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге влияния глав регионов РФ из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом свидетельствует анализ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам августа. «На фоне лесных пожаров в регионе ослабевают позиции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 37-го на 43-е место)», — сообщается в документе. При этом губернатор Югры остается в группе глав регионов с сильным влиянием. На 42-м месте находится губернатор Якутии Айсен Николаев, а на 44-м губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО были вынуждены ввести в регионе режим ЧС из-за аномальной жары. Подключаться к борьбе с возгораниями пришлось лично губернатору Югры.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге влияния глав регионов РФ из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом свидетельствует анализ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам августа. «На фоне лесных пожаров в регионе ослабевают позиции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 37-го на 43-е место)», — сообщается в документе. При этом губернатор Югры остается в группе глав регионов с сильным влиянием. На 42-м месте находится губернатор Якутии Айсен Николаев, а на 44-м губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО были вынуждены ввести в регионе режим ЧС из-за аномальной жары. Подключаться к борьбе с возгораниями пришлось лично губернатору Югры.