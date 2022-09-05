АПЭК: губернатор ХМАО потеряла влиятельность из-за лесных пожаров

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге влияния глав регионов РФ из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом свидетельствует анализ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам августа.
«На фоне лесных пожаров в регионе ослабевают позиции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 37-го на 43-е место)», — сообщается в документе. При этом губернатор Югры остается в группе глав регионов с сильным влиянием. На 42-м месте находится губернатор Якутии Айсен Николаев, а на 44-м губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО были вынуждены ввести в регионе режим ЧС из-за аномальной жары. Подключаться к борьбе с возгораниями пришлось лично губернатору Югры.
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