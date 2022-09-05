05 сентября 2022
04 сентября 2022
03 сентября 2022

АПЭК: губернатор ХМАО потеряла влиятельность из-за лесных пожаров

АПЭК: губернатор ХМАО потеряла влиятельность в рейтинге глав регионов РФ
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
Лесные пожары повлияли на рейтинг губернатора ХМАО Натальи Комаровой среди глав регионов Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге влияния глав регионов РФ из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом свидетельствует анализ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам августа.

«На фоне лесных пожаров в регионе ослабевают позиции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 37-го на 43-е место)», — сообщается в документе. При этом губернатор Югры остается в группе глав регионов с сильным влиянием. На 42-м месте находится губернатор Якутии Айсен Николаев, а на 44-м губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО были вынуждены ввести в регионе режим ЧС из-за аномальной жары. Подключаться к борьбе с возгораниями пришлось лично губернатору Югры.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге влияния глав регионов РФ из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом свидетельствует анализ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам августа. «На фоне лесных пожаров в регионе ослабевают позиции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 37-го на 43-е место)», — сообщается в документе. При этом губернатор Югры остается в группе глав регионов с сильным влиянием. На 42-м месте находится губернатор Якутии Айсен Николаев, а на 44-м губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО были вынуждены ввести в регионе режим ЧС из-за аномальной жары. Подключаться к борьбе с возгораниями пришлось лично губернатору Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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