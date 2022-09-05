Курганским общественникам дадут премию от мэра

Около 300 тысяч рублей заложили в мэрии Кургана на поддержку общественных самоуправлений

Размер некоторых премий ТОСам ниже установленного прожиточного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два десятка территориальных общественных самоуправлений Кургана получат премию от мэра. Соответствующее постановление о присуждении единовременной денежной выплате ТОСам опубликовано на сайте городской администрации.

«Присудить единовременную денежную премию органам территориального общественного самоуправления, действующим на территории города Кургана, подавшим заявления и представившим необходимые документы на поощрение в 2022 году. Выплату премии органам ТОС осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Кургана», — указано в постановлении.

Денежную выплату получат 20 ТОСов, размер премии — от порядка 7 тысяч рублей до 24,5 тысяч. На сайте мэрии указано, что самый первый ТОС «Рябково» в Кургане был создан в 2012 году для решения вопроса сбора и вывоза ТКО. В итоге на территории этого общественного объединения оборудовали контейнерные площадки, обустроили детскую зону и место для выгула собак.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашали на бесплатные профессиональные фотосессии, их проводили городские ТОСы «Изумрудный» и «Щепотково» для своих жителей. Отметим, что территориальное общественное самоуправление — это самоорганизация людей по месту жительства для реализации личных и общих локальных инициатив.