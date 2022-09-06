Мэрию в ЯНАО обязали выплатить компенсацию на банные услуги

Мэрия Красноселькупского района не выплачивала предпринимателю субсидию на банные услуги шесть месяцев

07 сентября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Предпринимателю не платили на протяжении шести месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмену из Красноселькупского района (ЯНАО) выплатили компенсацию на оказание банных услуг. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, мэрия не платила предпринимателю на протяжении шести месяцев. «Прокуратура Красноселькупского района провела проверку по обращению местного предпринимателя, принятого прокурором округа на личном приеме, по вопросам получения субсидии для компенсации банных услуг населению. Установлено, что на территории района не приняты муниципальные акты в обозначенной сфере, в связи с чем субсидия субъектам предпринимательской деятельности в течение 2022 года не выплачивалась», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что администрации вынесли представление, после которого было решено предоставить субсидию по банным услугам. По итогам с бизнесменом заключили соглашение. Ему компенсировали 672 тысячи рублей. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям открывать в городах банные комплексы.По словам главы региона, такой досуг необходим местным жителям.

Бизнесмену из Красноселькупского района (ЯНАО) выплатили компенсацию на оказание банных услуг. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, мэрия не платила предпринимателю на протяжении шести месяцев. «Прокуратура Красноселькупского района провела проверку по обращению местного предпринимателя, принятого прокурором округа на личном приеме, по вопросам получения субсидии для компенсации банных услуг населению. Установлено, что на территории района не приняты муниципальные акты в обозначенной сфере, в связи с чем субсидия субъектам предпринимательской деятельности в течение 2022 года не выплачивалась», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что администрации вынесли представление, после которого было решено предоставить субсидию по банным услугам. По итогам с бизнесменом заключили соглашение. Ему компенсировали 672 тысячи рублей. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям открывать в городах банные комплексы.По словам главы региона, такой досуг необходим местным жителям.