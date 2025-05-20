Bloomberg: Трамп ради денег готов передать переговоры по Украине другим людям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп может передать переговоры Папе Римскому или Турции
Трамп может передать переговоры Папе Римскому или Турции Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп способен возложить ответственность за посредничество в переговорах по Украине президенту Турции или Папе Римскому. А вместо дипломатии американский лидер предпочтет сосредоточиться на зарабатывании денег.

«Если Конгресс не вынудит Трампа, он может оставить долгую и неблагодарную задачу посредничества в мирном урегулировании Папе Римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или кому-то еще, кто захочет этим заняться. Тем временем он может сосредоточиться на зарабатывании денег», — передает Bloomberg.

19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Как отметил Путин, обсуждение продолжалось свыше двух часов, отличалось содержательностью, высоким уровнем откровенности и носило исключительно конструктивный характер. Подробнее о том, как переговоры восприняли в различных странах, читайте в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп способен возложить ответственность за посредничество в переговорах по Украине президенту Турции или Папе Римскому. А вместо дипломатии американский лидер предпочтет сосредоточиться на зарабатывании денег. «Если Конгресс не вынудит Трампа, он может оставить долгую и неблагодарную задачу посредничества в мирном урегулировании Папе Римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или кому-то еще, кто захочет этим заняться. Тем временем он может сосредоточиться на зарабатывании денег», — передает Bloomberg. 19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Как отметил Путин, обсуждение продолжалось свыше двух часов, отличалось содержательностью, высоким уровнем откровенности и носило исключительно конструктивный характер. Подробнее о том, как переговоры восприняли в различных странах, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...