«Они к нам завозят наркоту»: Бастрыкин назвал статистику по преступлениям мигрантов

Свыше 50% тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, связаны с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
«Более половины тяжких преступлений, совершенных мигрантами — оборот наркотических средств. 65% — незаконный оборот наркотических средств. Они к нам завозят наркоту», — заявил Бастрыкин на профильной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Трансляция ведется на сайте мероприятия.
Кроме того, по данным главы СК, в 2024 году на 20% увеличилось количество развратных действий сексуального характера, совершенных мигрантами. Он также сообщил о росте преступлений в отношении несовершеннолетних на 38%, что вызывает особую обеспокоенность ведомства.
Ранее сообщалось, что значительный объем наркотических веществ на территории России распространяется нелегальными мигрантами. По мнению экспертов, если не будут приняты меры по устранению связи между незаконной миграцией и наркопреступностью, масштабы наркоторговли и сопутствующей преступности в стране продолжат увеличиваться. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший сотрудник московского РУБОП Михаил. В свою очередь, министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что каждое четвертое преступление, совершаемое мигрантами в России, связано с деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков.
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