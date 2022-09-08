Курганский сенатор приготовил послание для жителя Канады, который критикует Россию

Возле церкви в центре Кургана установят баннер с цитатой Сергея Бодрова

Сенатор Муратов повесит баннер с цитатой Сергея Бодрова возле Троицкого собора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, разместит баннер со словами актера Сергея Бодрова из интервью. Послание адресовано гражданину Канады, приехавшему в Курган и критикующему Россию. Об этом URA.RU рассказал сам сенатор.

«В Курган приехал житель Канады, который проводит в ресторанах встречи, где критикует россиян и жизнь в стране. Вот для таких, как он, мы повесим баннер возле Троицкого собора в центре Кургана. На нем будет фотография Бодрова с его словами: „Во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда“», — рассказал Муратов.

По его словам, баннер установят 9 сентября во второй половине дня. Данную фразу Бодров произнес в интервью в 2001 году во время съемок фильма «Сестры».

По словам Муратова, иностранный критик имеет ресторанный бизнес в Кургане. Он продолжает его вести и получать прибыль. Муратов настоятельно рекомендовал бывшему курганцу вернуться в Канаду и «продолжать мыть стекла канадцам на заправке».

Ранее URA.RU писало, что сенатор Сергей Муратов увидел в глазах президента Украины Владимира Зеленского страх перед трибуналом над пленными ВСУ и наемниками, потому что они могут рассказать правду о происходящих событиях на Украине. Он также отметил, что, кроме Зеленского, этого боится и все его окружение.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.