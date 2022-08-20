NBC: у солдат ВСУ заканчивается одежда

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Украинским военным не хватает обуви и одежды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У украинских солдат пока есть немного оружия, но одежда уже закончилась. Статью об отсутствии у ВСУ сапог и футболок выпустил американский канал NBC.

«Украинским солдатам до сих пор не хватает самого необходимого. В частности, очков, перчаток и камуфляжных футболок, которые есть не у всех. Заканчиваются сапоги и футболки», — материал со ссылкой на слова волонтеров на Украине размещен на официальном сайте телеканала.

Россия начала специальную операцию на Украине с февраля этого года. Причиной такого решения стали постоянные обстрелы мирного жителя Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ и нацбатов. Запад, несмотря на цели спецоперации, снабжает оружием украинских военных и всячески затягивает конфликт. Однако российские военные успешно уничтожают такое вооружение.

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У украинских солдат пока есть немного оружия, но одежда уже закончилась. Статью об отсутствии у ВСУ сапог и футболок выпустил американский канал NBC. «Украинским солдатам до сих пор не хватает самого необходимого. В частности, очков, перчаток и камуфляжных футболок, которые есть не у всех. Заканчиваются сапоги и футболки», — материал со ссылкой на слова волонтеров на Украине размещен на официальном сайте телеканала. Россия начала специальную операцию на Украине с февраля этого года. Причиной такого решения стали постоянные обстрелы мирного жителя Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ и нацбатов. Запад, несмотря на цели спецоперации, снабжает оружием украинских военных и всячески затягивает конфликт. Однако российские военные успешно уничтожают такое вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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