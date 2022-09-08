Житель Челябинска, устроивший стрельбу в парикмахерской, умер в больнице

Житель Челябинска, выстреливший в висок жене в парикмахерской на улице Сталеваров, 22 и затем ранивший себя, умер в больнице. Полученная им травма головы изначально была не совместима с жизнью, рассказал источник URA.RU в медицинских кругах.
«Сразу было понятно, что он не жилец, так как ранение слишком тяжелое. Его жена должна выжить», — рассказали медики.
ЧП произошло 8 сентября в период с 10 до 10:30 утра. Жена умершего арендовала на Сталеваров помещение под парикмахерскую. К ней пришел муж, расстроенный из-за решения суда по разделу имущества. Сначала супруги начали ругаться, а затем он выстрелил в жену из пистолета, который принес с собой, после чего ранил себя. Обоих пострадавших увезли в больницу.
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