08 сентября 2022

Житель Челябинска, устроивший стрельбу в парикмахерской, умер в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выстрелил в висок жене и ранил себя Фото:

Житель Челябинска, выстреливший в висок жене в парикмахерской на улице Сталеваров, 22 и затем ранивший себя, умер в больнице. Полученная им травма головы изначально была не совместима с жизнью, рассказал источник URA.RU в медицинских кругах.

«Сразу было понятно, что он не жилец, так как ранение слишком тяжелое. Его жена должна выжить», — рассказали медики.

ЧП произошло 8 сентября в период с 10 до 10:30 утра. Жена умершего арендовала на Сталеваров помещение под парикмахерскую. К ней пришел муж, расстроенный из-за решения суда по разделу имущества. Сначала супруги начали ругаться, а затем он выстрелил в жену из пистолета, который принес с собой, после чего ранил себя. Обоих пострадавших увезли в больницу.

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Житель Челябинска, выстреливший в висок жене в парикмахерской на улице Сталеваров, 22 и затем ранивший себя, умер в больнице. Полученная им травма головы изначально была не совместима с жизнью, рассказал источник URA.RU в медицинских кругах. «Сразу было понятно, что он не жилец, так как ранение слишком тяжелое. Его жена должна выжить», — рассказали медики. ЧП произошло 8 сентября в период с 10 до 10:30 утра. Жена умершего арендовала на Сталеваров помещение под парикмахерскую. К ней пришел муж, расстроенный из-за решения суда по разделу имущества. Сначала супруги начали ругаться, а затем он выстрелил в жену из пистолета, который принес с собой, после чего ранил себя. Обоих пострадавших увезли в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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