Житель Челябинска, устроивший стрельбу в парикмахерской, умер в больнице

09 сентября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Мужчина выстрелил в висок жене и ранил себя Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Челябинска, выстреливший в висок жене в парикмахерской на улице Сталеваров, 22 и затем ранивший себя, умер в больнице. Полученная им травма головы изначально была не совместима с жизнью, рассказал источник URA.RU в медицинских кругах. «Сразу было понятно, что он не жилец, так как ранение слишком тяжелое. Его жена должна выжить», — рассказали медики. ЧП произошло 8 сентября в период с 10 до 10:30 утра. Жена умершего арендовала на Сталеваров помещение под парикмахерскую. К ней пришел муж, расстроенный из-за решения суда по разделу имущества. Сначала супруги начали ругаться, а затем он выстрелил в жену из пистолета, который принес с собой, после чего ранил себя. Обоих пострадавших увезли в больницу.

Житель Челябинска, выстреливший в висок жене в парикмахерской на улице Сталеваров, 22 и затем ранивший себя, умер в больнице. Полученная им травма головы изначально была не совместима с жизнью, рассказал источник URA.RU в медицинских кругах. «Сразу было понятно, что он не жилец, так как ранение слишком тяжелое. Его жена должна выжить», — рассказали медики. ЧП произошло 8 сентября в период с 10 до 10:30 утра. Жена умершего арендовала на Сталеваров помещение под парикмахерскую. К ней пришел муж, расстроенный из-за решения суда по разделу имущества. Сначала супруги начали ругаться, а затем он выстрелил в жену из пистолета, который принес с собой, после чего ранил себя. Обоих пострадавших увезли в больницу.