Комарова подключит правительство ХМАО к истреблению мошки в Покачах

Правительство ХМАО подключится к решению проблем с мошкой в городе Покачи. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями. Трансляция визита велась в аккаунте главы региона в социальных сетях.
Жители во время встречи с губернатором ХМАО отметили, что мошка является одной из главных проблем. Мэр Покачей Виктор Таненков подтвердил главе региона, что городским властям не удается справиться с проблемой. «Важно определиться в причине. Давайте, я тоже подключусь к этой проблеме, специалистов подключу, ученых, у нас вузы есть. Принимаю ответственность правительства автономного округа за выяснение причин. Если речь идет о том, что мы недостаточно влияем на эту популяцию, то легко решается. Если причина какая-то другая, мы ее установим и сможем ее преодолеть, значит, сделаем это», — прокомментировал губернатор ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО и основатель компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приехали в Покачи на 30-летний юбилей города. Они смотрели объекты, которые построила нефтяная компания и приняли участие в открытии нового спорткомплекса.
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