Комарова подключит правительство ХМАО к истреблению мошки в Покачах

09 сентября 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручит правительству решить вопрос с мошкой в Покачах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство ХМАО подключится к решению проблем с мошкой в городе Покачи. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями. Трансляция визита велась в аккаунте главы региона в социальных сетях. Жители во время встречи с губернатором ХМАО отметили, что мошка является одной из главных проблем. Мэр Покачей Виктор Таненков подтвердил главе региона, что городским властям не удается справиться с проблемой. «Важно определиться в причине. Давайте, я тоже подключусь к этой проблеме, специалистов подключу, ученых, у нас вузы есть. Принимаю ответственность правительства автономного округа за выяснение причин. Если речь идет о том, что мы недостаточно влияем на эту популяцию, то легко решается. Если причина какая-то другая, мы ее установим и сможем ее преодолеть, значит, сделаем это», — прокомментировал губернатор ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО и основатель компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приехали в Покачи на 30-летний юбилей города. Они смотрели объекты, которые построила нефтяная компания и приняли участие в открытии нового спорткомплекса.

Правительство ХМАО подключится к решению проблем с мошкой в городе Покачи. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями. Трансляция визита велась в аккаунте главы региона в социальных сетях. Жители во время встречи с губернатором ХМАО отметили, что мошка является одной из главных проблем. Мэр Покачей Виктор Таненков подтвердил главе региона, что городским властям не удается справиться с проблемой. «Важно определиться в причине. Давайте, я тоже подключусь к этой проблеме, специалистов подключу, ученых, у нас вузы есть. Принимаю ответственность правительства автономного округа за выяснение причин. Если речь идет о том, что мы недостаточно влияем на эту популяцию, то легко решается. Если причина какая-то другая, мы ее установим и сможем ее преодолеть, значит, сделаем это», — прокомментировал губернатор ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО и основатель компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приехали в Покачи на 30-летний юбилей города. Они смотрели объекты, которые построила нефтяная компания и приняли участие в открытии нового спорткомплекса.