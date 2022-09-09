09 сентября 2022
08 сентября 2022

В Кургане проезд по улице Куйбышева открыт для всех видов транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ремонт дороги, запрещающий знак, ремонтные работы
Движение по Куйбышева перекрывали на участках от Пролетарской до Савельева и от Савельева до Блюхера Фото:

Движение по одной из центральных улиц Кургана, ранее перекрытой для ремонта, восстановлено. Такая информация появилась в СМИ.

«Вчера вечером (9 сентября), улицу открыли для движения автомобилей. Для автобусов движение возобновили с сегодняшнего дня (10 сентября)», — написано на сайте портала «Область 45».

Ранее, URA.RU сообщало, что рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Также корреспонденты агентства писали, что в Кургане работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева займут два года. Об этом 9 сентября в соцсетях сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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Движение по одной из центральных улиц Кургана, ранее перекрытой для ремонта, восстановлено. Такая информация появилась в СМИ. «Вчера вечером (9 сентября), улицу открыли для движения автомобилей. Для автобусов движение возобновили с сегодняшнего дня (10 сентября)», — написано на сайте портала «Область 45». Ранее, URA.RU сообщало, что рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Также корреспонденты агентства писали, что в Кургане работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева займут два года. Об этом 9 сентября в соцсетях сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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