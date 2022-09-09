В Кургане проезд по улице Куйбышева открыт для всех видов транспорта

10 сентября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Движение по Куйбышева перекрывали на участках от Пролетарской до Савельева и от Савельева до Блюхера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение по одной из центральных улиц Кургана, ранее перекрытой для ремонта, восстановлено. Такая информация появилась в СМИ. «Вчера вечером (9 сентября), улицу открыли для движения автомобилей. Для автобусов движение возобновили с сегодняшнего дня (10 сентября)», — написано на сайте портала «Область 45». Ранее, URA.RU сообщало, что рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Также корреспонденты агентства писали, что в Кургане работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева займут два года. Об этом 9 сентября в соцсетях сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Движение по одной из центральных улиц Кургана, ранее перекрытой для ремонта, восстановлено. Такая информация появилась в СМИ. «Вчера вечером (9 сентября), улицу открыли для движения автомобилей. Для автобусов движение возобновили с сегодняшнего дня (10 сентября)», — написано на сайте портала «Область 45». Ранее, URA.RU сообщало, что рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Также корреспонденты агентства писали, что в Кургане работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева займут два года. Об этом 9 сентября в соцсетях сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.