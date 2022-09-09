Курганцы помешали дорожникам из Екатеринбурга уложить асфальт. Фото

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Оставшийся асфальт дорожники высыпали на обочину (архивное фото) Фото:

Рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского района.

«Подрядная организация до позднего вечера занималась укладкой асфальта на тротуаре по улице Юдина. Жители данного микрорайона были возмущены шумом техники, работающей после 23:00. Подрядчику пришлось остановить работу», — рассказали в администрации.

Представители власти отметили, что рабочие высыпали горячий асфальт на обочину улицы Ленина возле перекрестка с ул. Юдина, чтобы он не превратился в огромную глыбу. Подрядчик понес убытки. Подписчики сообщества «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» написали, что недовольны тем, как распорядились остатками асфальта. Под постом пользователь Елена Шайдурова предложила засыпать оставшимся асфальтом некоторые ямы в городе.

Ранее стало известно, что «Русстрой» будет заниматься ремонтом дорог Катайска до 15 октября. Стоимость работ составила почти 3 млн рублей.

Асфальт высыпали на обочине улицы Ленина
Фото:

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Рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского района. «Подрядная организация до позднего вечера занималась укладкой асфальта на тротуаре по улице Юдина. Жители данного микрорайона были возмущены шумом техники, работающей после 23:00. Подрядчику пришлось остановить работу», — рассказали в администрации. Представители власти отметили, что рабочие высыпали горячий асфальт на обочину улицы Ленина возле перекрестка с ул. Юдина, чтобы он не превратился в огромную глыбу. Подрядчик понес убытки. Подписчики сообщества «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» написали, что недовольны тем, как распорядились остатками асфальта. Под постом пользователь Елена Шайдурова предложила засыпать оставшимся асфальтом некоторые ямы в городе. Ранее стало известно, что «Русстрой» будет заниматься ремонтом дорог Катайска до 15 октября. Стоимость работ составила почти 3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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