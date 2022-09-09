Курганцы помешали дорожникам из Екатеринбурга уложить асфальт. Фото

09 сентября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Оставшийся асфальт дорожники высыпали на обочину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского района. «Подрядная организация до позднего вечера занималась укладкой асфальта на тротуаре по улице Юдина. Жители данного микрорайона были возмущены шумом техники, работающей после 23:00. Подрядчику пришлось остановить работу», — рассказали в администрации. Представители власти отметили, что рабочие высыпали горячий асфальт на обочину улицы Ленина возле перекрестка с ул. Юдина, чтобы он не превратился в огромную глыбу. Подрядчик понес убытки. Подписчики сообщества «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» написали, что недовольны тем, как распорядились остатками асфальта. Под постом пользователь Елена Шайдурова предложила засыпать оставшимся асфальтом некоторые ямы в городе. Ранее стало известно, что «Русстрой» будет заниматься ремонтом дорог Катайска до 15 октября. Стоимость работ составила почти 3 млн рублей. Асфальт высыпали на обочине улицы Ленина Фото: группа «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте»

Рабочие свердловской компании «Русстрой» не смогли ночью уложить асфальт в городе Катайске Курганской области из-за того, что на работы жаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского района. «Подрядная организация до позднего вечера занималась укладкой асфальта на тротуаре по улице Юдина. Жители данного микрорайона были возмущены шумом техники, работающей после 23:00. Подрядчику пришлось остановить работу», — рассказали в администрации. Представители власти отметили, что рабочие высыпали горячий асфальт на обочину улицы Ленина возле перекрестка с ул. Юдина, чтобы он не превратился в огромную глыбу. Подрядчик понес убытки. Подписчики сообщества «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» написали, что недовольны тем, как распорядились остатками асфальта. Под постом пользователь Елена Шайдурова предложила засыпать оставшимся асфальтом некоторые ямы в городе. Ранее стало известно, что «Русстрой» будет заниматься ремонтом дорог Катайска до 15 октября. Стоимость работ составила почти 3 млн рублей.