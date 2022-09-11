Минобороны РФ: ВСУ намерено уничтожают энергоструктуру ДНР

11 сентября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

ВСУ обесточивают детские сады и промышленные предприятия, заявили в Минобороны РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят преднамеренные удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы создать коллапс. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «ВСУ проводят намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях. ВСУ наносят удары по Донецкой народной республике (ДНР) в целях обесточивания населенных пунктов, детских садов и промышленных предприятий», — говорится в сообщении Минобороны. Ранее глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по энергетическим гражданским объектам. По его словам, Украина пытается организовать энергетический коллапс на всей территории ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят преднамеренные удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы создать коллапс. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «ВСУ проводят намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях. ВСУ наносят удары по Донецкой народной республике (ДНР) в целях обесточивания населенных пунктов, детских садов и промышленных предприятий», — говорится в сообщении Минобороны. Ранее глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по энергетическим гражданским объектам. По его словам, Украина пытается организовать энергетический коллапс на всей территории ДНР.