Пушилин: ВСУ пытаются создать в Донбассе энергетический коллапс

Денис Пушилин заявил, что ВСУ уничтожают энергетическую инфраструктуру Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ целенаправленно наносят удары по энергетическим гражданским объектам, пытаясь создать энергетический коллапс. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Не было ни одного освобожденного населенного пункта, где бы противник целенаправленно ни уничтожил энергетическую инфраструктуру! Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Он отметил, что снаряды ВСУ попали в 983 станции. В результате 63,6 тысяч абонентов остались без электроэнергии, высказался Пушилин. По его словам, чаще всего с этим сталкиваются жители Горловки, Ясиноватой и Донецка. Ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы украинской армии и подрываются на минах, отметил глава ДНР.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР, а также территории, которые взяла под контроль российская армия. В середине августа 47 тысяч абонентов в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрелов украинских военных, сообщает RT.