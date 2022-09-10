Свердловский депутат Госдумы сравнила выборы в России, Европе и США

11 сентября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева оценила выборы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева сравнила систему проведения выборов в России, США и странах Европы. По ее словам, отечественная система выборов обеспечивает открытость избирателям. «Одним из бесспорных и по-настоящему прорывных достижений современной России является система выборов. Особенно наглядно это видно на фоне США и Европы. Про США после выборов Байдена-Трампа 2020 года уже все сказано. А вот Европа на днях себе выбрала премьер-министра Лиз Трасс 81,3 тысячей голосов. Из 67 млн человек. А потому что демократия», — написала политик в своем telegram-канале. Также свердловский депутат призвала всех россиян принять участие в выборах 11 сентября. «Так что гордитесь подлинной открытостью в России и обязательно голосуйте. Это ведь вы себе будущих чиновников выбираете», — подытожила она. В России 11 сентября проходит Единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева сравнила систему проведения выборов в России, США и странах Европы. По ее словам, отечественная система выборов обеспечивает открытость избирателям. «Одним из бесспорных и по-настоящему прорывных достижений современной России является система выборов. Особенно наглядно это видно на фоне США и Европы. Про США после выборов Байдена-Трампа 2020 года уже все сказано. А вот Европа на днях себе выбрала премьер-министра Лиз Трасс 81,3 тысячей голосов. Из 67 млн человек. А потому что демократия», — написала политик в своем telegram-канале. Также свердловский депутат призвала всех россиян принять участие в выборах 11 сентября. «Так что гордитесь подлинной открытостью в России и обязательно голосуйте. Это ведь вы себе будущих чиновников выбираете», — подытожила она. В России 11 сентября проходит Единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.