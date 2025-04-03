В Екатеринбурге утром 3 апреля возле детского сада №113 (ул. Шарташская, 16) обнаружили труп женщины. На месте работают силовики, рассказал очевидец.
«На пересечении улиц Шарташская — Кузнечная у детского сада лежит труп женщины. Силовики уже прибыли на место», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Обновлено в 14:21. Как сообщили в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга, сотрудники выезжали на место происшествия: «В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются». В региональном ГУ МВД уточнили, что погибшей женщине был 51 год, по предварительным данным, признаков криминала нет.
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