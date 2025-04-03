В Екатеринбурге возле детсада нашли труп. Фото

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На месте работают силовики
На месте работают силовики Фото:

В Екатеринбурге утром 3 апреля возле детского сада №113 (ул. Шарташская, 16) обнаружили труп женщины. На месте работают силовики, рассказал очевидец.

«На пересечении улиц Шарташская — Кузнечная у детского сада лежит труп женщины. Силовики уже прибыли на место», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Обновлено в 14:21. Как сообщили в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга, сотрудники выезжали на место происшествия: «В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются». В региональном ГУ МВД уточнили, что погибшей женщине был 51 год, по предварительным данным, признаков криминала нет.

Тело накрыли
Тело накрыли
Фото:

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В Екатеринбурге утром 3 апреля возле детского сада №113 (ул. Шарташская, 16) обнаружили труп женщины. На месте работают силовики, рассказал очевидец. «На пересечении улиц Шарташская — Кузнечная у детского сада лежит труп женщины. Силовики уже прибыли на место», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Обновлено в 14:21. Как сообщили в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга, сотрудники выезжали на место происшествия: « В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются» . В региональном ГУ МВД уточнили, что погибшей женщине был 51 год , по предварительным данным, признаков криминала нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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