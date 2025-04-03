Паслер на закрытой встрече выдвинул условие для свердловского бизнеса

Врио свердловского губернатора Денис Паслер поручил министрам проработать вопрос о том, чтобы давать господдержку только компаниям, где зарплаты сотрудников не ниже средних показателей по отрасли. Поручение он озвучил на заседании правительства, поделился с URA.RU один из участников совещания.
«Он попросил учесть, чтобы по всем видам субсидирования в соглашениях была строка о том, что зарплаты сотрудников предприятия, которое рассчитывает на господдержку, не должны быть ниже среднего показателя в отрасли. Обозначил, что надо поддерживать не только коммерсантов, но и простых людей», — рассказал источник. Тема обсуждалась во время доклада министра агропромышленного комплекса и продовольственного рынка Анны Кузнецовой, которая как раз рассказала о сельхозпроизводителях-получателях субсидии с низкими зарплатами сотрудников.
Днем 3 апреля Паслер провел первое заседание правительства. Врио губернатора он был назначен указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Все новости о смене власти в Свердловской области — в сюжете URA.RU.
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