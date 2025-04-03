Предстоящим летом из Екатеринбурга появятся новые рейсы в города России, а также вновь можно будет улететь в небольшое село Кыргызстана. Об этом представители сферы рассказали на туристской выставке «Лето-2025».
Авиакомпания Red Wings запускает пять новых рейсов по стране. Без пересадок из Екатеринбурга станет возможно слетать в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия). Появится возможность посетить Читу, однако для этого придется совершить одну пересадку в Барнауле, Томске, Кемерово или Новокузнецке.
Кроме того, в начале июня планируется запустить рейсы в Тамчы (село в Кыргызстане), рассказал директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрденет Касымов. Полеты туда будут совершаться дважды в неделю «Уральскими авиалиниями». Продолжатся полеты и в Таджикистан.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в рамках пресс-конференции ТАСС отметил, что Свердловская область работает над тем, чтобы стать третьей точкой въезда в Москву. «Московский узел перегружен, наша цель — стать третьей точкой въезда в РФ после московского авиаузла и Пулково», — сказал он.
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