Куда летом слетать в отпуск из Екатеринбурга: список новых рейсов. Фото

Из Екатеринбурга летом запустят рейсы в кыргызское село Тамчы
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По России предстоящим летом планируется запустить пять рейсов
По России предстоящим летом планируется запустить пять рейсов Фото:

Предстоящим летом из Екатеринбурга появятся новые рейсы в города России, а также вновь можно будет улететь в небольшое село Кыргызстана. Об этом представители сферы рассказали на туристской выставке «Лето-2025».

Авиакомпания Red Wings запускает пять новых рейсов по стране. Без пересадок из Екатеринбурга станет возможно слетать в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия). Появится возможность посетить Читу, однако для этого придется совершить одну пересадку в Барнауле, Томске, Кемерово или Новокузнецке.

Кроме того, в начале июня планируется запустить рейсы в Тамчы (село в Кыргызстане), рассказал директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрденет Касымов. Полеты туда будут совершаться дважды в неделю «Уральскими авиалиниями». Продолжатся полеты и в Таджикистан.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в рамках пресс-конференции ТАСС отметил, что Свердловская область работает над тем, чтобы стать третьей точкой въезда в Москву. «Московский узел перегружен, наша цель стать третьей точкой въезда в РФ после московского авиаузла и Пулково», — сказал он.

Новые рейсы запустят летом
Новые рейсы запустят летом
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Предстоящим летом из Екатеринбурга появятся новые рейсы в города России, а также вновь можно будет улететь в  небольшое село Кыргызстана. Об этом представители сферы рассказали на туристской выставке «Лето-2025». Авиакомпания Red Wings запускает пять новых рейсов по стране. Без пересадок из Екатеринбурга станет возможно слетать в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия). Появится возможность посетить Читу, однако для этого придется совершить одну пересадку в Барнауле, Томске, Кемерово или Новокузнецке. Кроме того, в начале июня планируется запустить рейсы в Тамчы (село в Кыргызстане), рассказал директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрденет Касымов. Полеты туда будут совершаться дважды в неделю « Уральскими авиалиниями» . Продолжатся полеты и в Таджикистан. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в рамках пресс-конференции ТАСС отметил, что Свердловская область работает над тем, чтобы стать третьей точкой въезда в Москву. « Московский узел перегружен, наша цель — стать третьей точкой въезда в РФ после московского авиаузла и Пулково», — сказал он .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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