В Екатеринбург привезли еду богачей, попробовать ее сможет каждый

Екатеринбуржцам предлагают попробовать крабов и не отдавать за это огромные деньги: некоторые блюда обойдутся меньше 1000 рублей. Насладиться деликатесом в пик сезона можно на фестивале «Краббург» с 3 апреля, рассказали URA.RU организаторы.
Заведения-участники предложат не менее трех блюд с крабом. Например, хэндроллы, кутабы, крабсбургер, голубцы, лингвини и многое другое.
Гостей ждут в 12 заведениях Екатеринбурга: «Мимоза», «Счастливы вместе», Self Edge Japanese, «Гады, крабы и вино», Carbonara, OVO izakaya, «Сойка», Grand Buffet Ekaterinburg, «Гастроли», Osteria Dolce, «Шави Ломи», Sekta Organic Wine Bar. Мероприятие продлится до 20 апреля.
Также любой желающий сможет приобрести живого краба, которого специально везли с Камчатки. Обойдется он в 20 тысяч рублей. После покупки его тут же приготовят.
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