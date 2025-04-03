Развлечения Интересное В Екатеринбург привезли еду богачей, попробовать ее сможет каждый В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Краббург» 03 апреля 2025 в 12:14 Размер текста - 17 + Блюда уже можно попробовать в ресторанах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржцам предлагают попробовать крабов и не отдавать за это огромные деньги: некоторые блюда обойдутся меньше 1000 рублей. Насладиться деликатесом в пик сезона можно на фестивале «Краббург» с 3 апреля, рассказали URA.RU организаторы. Заведения-участники предложат не менее трех блюд с крабом. Например, хэндроллы, кутабы, крабсбургер, голубцы, лингвини и многое другое. Гостей ждут в 12 заведениях Екатеринбурга: «Мимоза», «Счастливы вместе», Self Edge Japanese, «Гады, крабы и вино», Carbonara, OVO izakaya, «Сойка», Grand Buffet Ekaterinburg, «Гастроли», Osteria Dolce, «Шави Ломи», Sekta Organic Wine Bar. Мероприятие продлится до 20 апреля. Также любой желающий сможет приобрести живого краба, которого специально везли с Камчатки. Обойдется он в 20 тысяч рублей. После покупки его тут же приготовят. Фото: Предоставлено рестораном «Гады, крабы и вино» Фото: Предоставлено рестораном «Гастроли» Фото: Предоставлено рестораном «Сойка» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбуржцам предлагают попробовать крабов и не отдавать за это огромные деньги: некоторые блюда обойдутся меньше 1000 рублей. Насладиться деликатесом в пик сезона можно на фестивале «Краббург» с 3 апреля, рассказали URA.RU организаторы. Заведения-участники предложат не менее трех блюд с крабом. Например, хэндроллы, кутабы, крабсбургер, голубцы, лингвини и многое другое. Гостей ждут в 12 заведениях Екатеринбурга: «Мимоза», «Счастливы вместе», Self Edge Japanese, «Гады, крабы и вино», Carbonara, OVO izakaya, «Сойка», Grand Buffet Ekaterinburg, «Гастроли», Osteria Dolce, «Шави Ломи», Sekta Organic Wine Bar. Мероприятие продлится до 20 апреля. Также любой желающий сможет приобрести живого краба, которого специально везли с Камчатки. Обойдется он в 20 тысяч рублей. После покупки его тут же приготовят. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям