В Екатеринбург привезли еду богачей, попробовать ее сможет каждый

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Краббург»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-классы шеф-поваров на заводе Шпагина. Пермь, блюдо, кафе, ресторан, еда, повар
Блюда уже можно попробовать в ресторанах Фото:

Екатеринбуржцам предлагают попробовать крабов и не отдавать за это огромные деньги: некоторые блюда обойдутся меньше 1000 рублей. Насладиться деликатесом в пик сезона можно на фестивале «Краббург» с 3 апреля, рассказали URA.RU организаторы.

Заведения-участники предложат не менее трех блюд с крабом. Например, хэндроллы, кутабы, крабсбургер, голубцы, лингвини и многое другое.

Гостей ждут в 12 заведениях Екатеринбурга: «Мимоза», «Счастливы вместе», Self Edge Japanese, «Гады, крабы и вино», Carbonara, OVO izakaya, «Сойка», Grand Buffet Ekaterinburg, «Гастроли», Osteria Dolce, «Шави Ломи», Sekta Organic Wine Bar. Мероприятие продлится до 20 апреля.

Также любой желающий сможет приобрести живого краба, которого специально везли с Камчатки. Обойдется он в 20 тысяч рублей. После покупки его тут же приготовят.

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Екатеринбуржцам предлагают попробовать крабов и не отдавать за это огромные деньги: некоторые блюда обойдутся меньше 1000 рублей. Насладиться деликатесом в пик сезона можно на фестивале «Краббург» с 3 апреля, рассказали URA.RU организаторы. Заведения-участники предложат не менее трех блюд с крабом. Например, хэндроллы, кутабы, крабсбургер, голубцы, лингвини и многое другое. Гостей ждут в 12 заведениях Екатеринбурга: «Мимоза», «Счастливы вместе», Self Edge Japanese, «Гады, крабы и вино», Carbonara, OVO izakaya, «Сойка», Grand Buffet Ekaterinburg, «Гастроли», Osteria Dolce, «Шави Ломи», Sekta Organic Wine Bar. Мероприятие продлится до 20 апреля. Также любой желающий сможет приобрести живого краба, которого специально везли с Камчатки. Обойдется он в 20 тысяч рублей. После покупки его тут же приготовят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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