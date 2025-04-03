Тысячи свердловских подростков отправят на работу

В 2025 году хотят трудоустроить 21 тысячу свердловских подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские подростки в среднем зарабатывают до 15 тысяч рублей
Свердловские подростки в среднем зарабатывают до 15 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить 21 тысячу подростков. Ребята пойдут работать на предприятия, в сферу образования, сообщила замдиректора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.

«Последние два-три года порядка 18-19 тысяч подростков устраивались официально при содействии службы занятости с оказанием им материальной поддержки. <…> Планируем, что в этом году трудоустроим около 21 тысячи подростков. На эти цели из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей», — сказала Бордюгова на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что рост трудоустройства планируют повысить именно в летние каникулы. В среднем дети получают от пяти до 15 тысяч рублей — зависит от количества отработанных часов.

2 апреля Совет Федерации одобрил закон (вступит в силу 1 сентября 2025-го), разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. Обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет.

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В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить 21 тысячу подростков. Ребята пойдут работать на предприятия, в сферу образования, сообщила замдиректора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова. «Последние два-три года порядка 18-19 тысяч подростков устраивались официально при содействии службы занятости с оказанием им материальной поддержки. <…> Планируем, что в этом году трудоустроим около 21 тысячи подростков. На эти цели из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей», — сказала Бордюгова на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что рост трудоустройства планируют повысить именно в летние каникулы. В среднем дети получают от пяти до 15 тысяч рублей — зависит от количества отработанных часов. 2 апреля Совет Федерации одобрил закон (вступит в силу 1 сентября 2025-го), разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. Обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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