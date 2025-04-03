Тысячи свердловских подростков отправят на работу

В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить 21 тысячу подростков. Ребята пойдут работать на предприятия, в сферу образования, сообщила замдиректора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.
«Последние два-три года порядка 18-19 тысяч подростков устраивались официально при содействии службы занятости с оказанием им материальной поддержки. <…> Планируем, что в этом году трудоустроим около 21 тысячи подростков. На эти цели из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей», — сказала Бордюгова на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что рост трудоустройства планируют повысить именно в летние каникулы. В среднем дети получают от пяти до 15 тысяч рублей — зависит от количества отработанных часов.
2 апреля Совет Федерации одобрил закон (вступит в силу 1 сентября 2025-го), разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. Обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет.
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