В Екатеринбурге неизвестный в капюшоне и медицинской маске нагло своровал неоплаченный товар на пункте выдачи заказов Wildberries. Инцидент произошел на Машиностроителей, 28. Кадрами с камеры видеонаблюдения поделилась сотрудница ПВЗ в социальных сетях.
«Была совершена кража, товар дорогой. Я обращаюсь к вам, молодой человек. Мы ждем вас на пункте с товаром, в противном случае напишем заявление в полицию», — передает слова подписчика telegram-канал «Злой Екб».
На кадрах видно, как мужчина дождался, когда работница отойдет на склад товаров. В этот момент он просто взял коробку с заказом и ушел.
Кражи в пунктах выдачи для Екатеринбурга не редкость. Например, в январе 2025 года подросток обокрал Wildberries на 40 тысяч рублей.
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