02 апреля 2025

Екатеринбуржец нагло своровал товар на ПВЗ Wildberries на Уралмаше. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз
Неизвестный украл товар прямо под камерами видеонаблюдения Фото:

В Екатеринбурге неизвестный в капюшоне и медицинской маске нагло своровал неоплаченный товар на пункте выдачи заказов Wildberries. Инцидент произошел на Машиностроителей, 28. Кадрами с камеры видеонаблюдения поделилась сотрудница ПВЗ в социальных сетях.

«Была совершена кража, товар дорогой. Я обращаюсь к вам, молодой человек. Мы ждем вас на пункте с товаром, в противном случае напишем заявление в полицию», — передает слова подписчика telegram-канал «Злой Екб».

На кадрах видно, как мужчина дождался, когда работница отойдет на склад товаров. В этот момент он просто взял коробку с заказом и ушел.

Кражи в пунктах выдачи для Екатеринбурга не редкость. Например, в январе 2025 года подросток обокрал Wildberries на 40 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге неизвестный в капюшоне и медицинской маске нагло своровал неоплаченный товар на пункте выдачи заказов Wildberries. Инцидент произошел на Машиностроителей, 28. Кадрами с камеры видеонаблюдения поделилась сотрудница ПВЗ в социальных сетях. «Была совершена кража, товар дорогой. Я обращаюсь к вам, молодой человек. Мы ждем вас на пункте с товаром, в противном случае напишем заявление в полицию», — передает слова подписчика telegram-канал «Злой Екб». На кадрах видно, как мужчина дождался, когда работница отойдет на склад товаров. В этот момент он просто взял коробку с заказом и ушел. Кражи в пунктах выдачи для Екатеринбурга не редкость. Например, в январе 2025 года подросток обокрал Wildberries на 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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