Школьник, которому ворота проломили голову в Екатеринбурге, продолжит играть в футбол

Мальчик, которому упали ворота на голову в Екатеринбурге, идет на поправку. Он продолжит играть в футбол. Об этом URA.RU рассказала его мама.
«Сын идет на поправку, восстанавливается после операции. Врачи здесь молодцы, от Бога! Спасибо им и девочкам из бригады скорой, они тогда нам оказали большую помощь. И большое спасибо водителю, который нас домчал», — благодарит медиков Ольга.
Она сейчас лежит вместе с сыном в нейрохирургическом отделении детской больницы №9. Женщина говорит, что Руслан и дальше будет заниматься футболом. «Конечно, он к этому и идет, у нас футбол», — уверенно заявляет Ольга.
11-летний мальчик получил серьезные травмы 25 марта на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел», где играл в футбол. Парень стоял вратарем и, пытаясь отбить мяч, подпрыгнул и повис на воротах. Они рухнули ему на голову.
Глава центра Вадим Воробьев был задержан, допрошен и помещен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Когда пострадавшего мальчика выпишут из больницы, его опросит следователь.
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