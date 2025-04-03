Школьник, которому ворота проломили голову в Екатеринбурге, продолжит играть в футбол

Школьник, на которого в Екатеринбурге упали футбольные ворота, идет на поправку

03 апреля 2025 в 13:13 Размер текста - 17 +

Мальчик мечтает скорее поправиться и вернуться на поле Фото: Размик Закарян © URA.RU Мальчик, которому упали ворота на голову в Екатеринбурге, идет на поправку. Он продолжит играть в футбол. Об этом URA.RU рассказала его мама. «Сын идет на поправку, восстанавливается после операции. Врачи здесь молодцы, от Бога! Спасибо им и девочкам из бригады скорой, они тогда нам оказали большую помощь. И большое спасибо водителю, который нас домчал», — благодарит медиков Ольга. Она сейчас лежит вместе с сыном в нейрохирургическом отделении детской больницы №9. Женщина говорит, что Руслан и дальше будет заниматься футболом. «Конечно, он к этому и идет, у нас футбол», — уверенно заявляет Ольга. 11-летний мальчик получил серьезные травмы 25 марта на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел», где играл в футбол. Парень стоял вратарем и, пытаясь отбить мяч, подпрыгнул и повис на воротах. Они рухнули ему на голову. Глава центра Вадим Воробьев был задержан, допрошен и помещен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Когда пострадавшего мальчика выпишут из больницы, его опросит следователь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчик, которому упали ворота на голову в Екатеринбурге, идет на поправку. Он продолжит играть в футбол. Об этом URA.RU рассказала его мама. «Сын идет на поправку, восстанавливается после операции. Врачи здесь молодцы, от Бога! Спасибо им и девочкам из бригады скорой, они тогда нам оказали большую помощь. И большое спасибо водителю, который нас домчал», — благодарит медиков Ольга. Она сейчас лежит вместе с сыном в нейрохирургическом отделении детской больницы №9. Женщина говорит, что Руслан и дальше будет заниматься футболом. «Конечно, он к этому и идет, у нас футбол», — уверенно заявляет Ольга. 11-летний мальчик получил серьезные травмы 25 марта на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел», где играл в футбол. Парень стоял вратарем и, пытаясь отбить мяч, подпрыгнул и повис на воротах. Они рухнули ему на голову. Глава центра Вадим Воробьев был задержан, допрошен и помещен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Когда пострадавшего мальчика выпишут из больницы, его опросит следователь.