Скандальную легенду ждут на тусовке в одном из клубов Екатеринбурга

Группа «Вирус» выступит на вечеринке в Екатеринбурге

03 апреля 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

В грядущие выходные будет более пяти концертов Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге устроят вечеринку с танцами и диджеями, а хедлайнером вечера станет группа «Вирус». Также 5 и 6 апреля ожидаются концерты Кая Метова, The Hatters, «Тотальный диктант», карточный турнир и многое другое. Топ мероприятий предстоящих выходных — в афише URA.RU. 5 апреля Спектакль с Сергеем Селиным Популярный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» сыграет в спектакле «Розыгрыш». Кроме Селина, на сцену Дворца молодежи выйдут Валентина Мазунина («Реальные пацаны»), Кирилл Дыцевич, Елена Сафонова, Алена Коломина, Никита Заболотный. Зрителям расскажут историю тренера Валерия Павловича, который незадолго до крушения СССР впадает в кому и просыпается в 90-х. Начало в 19:00, билеты — от 1000 рублей. 16+ «Вирус» выступит спустя неделю после последнего концерта в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Тусовка с легендой 90-х В клубе «Нирвана» устроят вечеринку под названием «Юность». Помимо традиционных танцев гостей ждет специальный гость — группа «Вирус», которая в начале «нулевых» конфликтовала и судилась с продюсерами из-за группы-двойника. Старт мероприятия с песнями «Ты меня не ищи», «Ручки» и «Попрошу тебя» — в 21:00, вход — от 2200 рублей. 18+ Концерт «золотого голоса» Deep Purple Джо Линн Тернер приезжает на Урал с программой Solo, Rainbow & Deep Purple. В концерт-холле «Свобода» в 19:00 поклонники смогут насладиться классикой мирового рока. Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. 12+ Концерт Кая Метова Position № 2, «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» прозвучат в ККТ «Космос». Концерт пройдет в 19:00, билеты — от 1900 рублей. 6+ Проверить свою грамотность екатеринбуржцы смогут проверить и онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU «Тотальный диктант» Традиционная всероссийская акция пройдет на 32 площадках Екатеринбурга. Одной из центральных станет Губернаторский лицей, где диктант проведет Герой России, пилот Дамир Юсупов. Автором текста стала писатель Марина Москвина. Участие бесплатное, но следует заранее зарегистрироваться, начало в 13:00. 12+ Премьерный показ «Все, что тебя касается» Зрителей приглашают на презентацию фильма, розыгрыш призов и онлайн-общение с актерами Олегом Чугуновым и Зоей Бербер. Мероприятие устроят в кинотеатре «Премьер Зал Гранат», необходимо купить билет на показ (700 рублей), начало в 19:00. 12+ Карточный турнир по игре «Дурак» Продемонстрировать умение блефовать, переводить и подкидывать екатеринбуржцы смогут на специальном турнире. Вход свободный, по регистрации, начало в 18:00. 18+ Mean Girls Party Организаторы позиционируют мероприятие как «самую скандальную тусовку этой весны» для девушек. Горожанок ждут выступления диджеев, сладкая вата, фотозона, бирпонг, бьюти-зона с тату и приветственный напиток первым 50-ти гостям. Дресс-код — любой розовый наряд. Старт вечеринки — в 23:30, вход на танцпол бесплатный для друзей «Свободы» в «2ГИС» (отметка делается за пару минут) или за 600 рублей. 18+ 6 апреля Концерт Тимы ищет свет Один из самых романтичных исполнителей современности выступит в клубе «Фабрика». Зрителей ждет драйв, шоу и завораживающее выступление артиста. Начало в 20:00, стартовая цена — 2000 рублей. 16+ The Hatters запомнятся слушателям ярким шоу с аккордеоном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерт The Hatters Зажигательное шоу в стиле русско-цыганского алкохардкора пройдет во Дворце игровых видов спорта. Танцы и необычное звучание начнутся в 19:00, вход — от 2000 рублей. 16+ Юбилейное шоу Тони Раута и Гарри Топора Рэп-дуэт отметит свое 15-летие большим концертом, где ждут преданных фанатов. Легенды запланировали выступление в концерт-холле «Свобода» в 19:00, за билет придется отдать минимум 1900 рублей. 18+ Своп растений Пространство «Центр города» на Ленина, 50 ждет любителей зелени. Гости смогут принести редкие и распространенные растения, получить за это фишки, а потом обменять их на другие саженцы. Начало — в 14:00, вход бесплатный. 12+ Лаборатория по мобильной и уличной фотографии Курс, рассчитанный на месяц, научит делать выразительные фотографии на телефон и работать со светом. Участников ждет четыре лекции, домашние задания, практика, а в финале — выставка в Музее Андеграунда. Участие в лаборатории обойдется в 6900 рублей, количество мест ограничено. Первая лекция пройдет 6 апреля в 17:00. 12+

