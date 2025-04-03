Знакомую Паслера позвали развивать один из флагманских проектов экс-губернатора Куйвашева

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка будет работать в Корпорации развития Среднего Урала и продвигать проект цифровой экосистемы «Космос», заниматься которым начали по поручению экс-губернатора Евгения Куйвашева. Эту информацию URA.RU подтвердил гендиректор КРСУ Андрей Мисюра.
«Мы привлеки Екатерину Анатольевну как эксперта для развития нашего флагманского проекта — цифровой платформы „Космос“. У нее ценные навыки и компетенции», — поделился он. Платформа сделана для кооперации поставщиков и производителей, там представлены важные для предпринимателей сервисы.
В разговоре с URA.RU Екатерина Куземка поделилась, что предварительной договоренности о том, что она возглавит специальный экспертный совет, достигла с Мисюрой на прошлой неделе. «Мы с Андреем Васильевичем давно обсуждали эту тему, у меня много идей по развитию платформы, тому, как развить ее в сильный проект и сделать функциональнее. Будем вместе ее популяризировать. Это первая и единственная пока платформа для развития производства и бизнеса, убеждена, что этот флагманский проект региона может со временем вырасти до федерального», — сказала Куземка. Она также уточнила, что занимается и другими проектами в разных регионах страны.
Внимание к Куземке приковано в связи с тем, что ее ассоциируют с новым главой региона Паслером, назначенным 26 марта. Известно, что Куземка помогала ему — еще тогда главе свердловского правительства — проводить кампанию по выборам в заксо 2016 года, в статусе первого заместителя главы регионального исполкома «Единой России». А когда Паслер стал губернатором Оренбуржья, ходили слухи, что он звал Куземку на работу. Однако еще раньше — в начале 2019-го — Куземка устроилась в мэрию Екатеринбурга, в команду нового главы города Александра Высокинского (ныне сенатор). Сначала она была его советницей, потом — замом по политике и СМИ. Эту должность Куземка покинула в январе 2021 года, после отставки Высокинского.
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