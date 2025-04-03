Телевидение и радио отключат в Свердловской области

В нескольких городах Свердловской области 3-4 апреля ожидаются кратковременные сбои в теле- и радиовещании. Это связано с проведением профилактических работ на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, сегодня будут работать со сбоями до 14:00 в Талице, Сосьве и Башкаре. Вместе с этим жителей предупредили о перебоях на Радио России, Волна ФМ и Воскресение.
На следующий день профилактические работы на вышках приведут к сбоям на РТРС-1 и РТРС-2 с 08:00 до 14:00 в Новой Ляле и Бутке. Плохо могут работать Радио России и Воскресение.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!