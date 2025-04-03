В Кольцово силовики скрутили пассажира сразу после рейса из Сочи

В аэропорту Екатеринбурга пассажира задержали за отказ пересесть на свое место
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир устроил скандал прямо во время полета
Пассажир устроил скандал прямо во время полета Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пассажира сразу после посадки за отказ пересесть на свое место во время полета из Сочи. Мужчина отказывался выполнять требования бортпроводника, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Транспортные полицейские задержали 64-летнего тагильчанина. Во время полета мужчина пересел со своего места, указанного в посадочном талоне, на место возле иллюминатора, аргументируя это удобством и отказываясь выполнять требования бортпроводников занять место, указанное в проездных документах», — пояснили в ведомстве.

Мужчину доставили в дежурную часть полиции, где правоохранители составили административный протокол. Теперь дебоширу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати суток.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пассажира сразу после посадки за отказ пересесть на свое место во время полета из Сочи. Мужчина отказывался выполнять требования бортпроводника, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Транспортные полицейские задержали 64-летнего тагильчанина. Во время полета мужчина пересел со своего места, указанного в посадочном талоне, на место возле иллюминатора, аргументируя это удобством и отказываясь выполнять требования бортпроводников занять место, указанное в проездных документах», — пояснили в ведомстве. Мужчину доставили в дежурную часть полиции, где правоохранители составили административный протокол. Теперь дебоширу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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