В Кольцово силовики скрутили пассажира сразу после рейса из Сочи

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пассажира сразу после посадки за отказ пересесть на свое место во время полета из Сочи. Мужчина отказывался выполнять требования бортпроводника, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Транспортные полицейские задержали 64-летнего тагильчанина. Во время полета мужчина пересел со своего места, указанного в посадочном талоне, на место возле иллюминатора, аргументируя это удобством и отказываясь выполнять требования бортпроводников занять место, указанное в проездных документах», — пояснили в ведомстве.
Мужчину доставили в дежурную часть полиции, где правоохранители составили административный протокол. Теперь дебоширу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати суток.
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