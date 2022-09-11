Мэрия предложила курганцам подключиться к несуществующему водопроводу

Сейчас в микрорайоне Зайково нет водопровода (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители мэрии предложили жителям микрорайона Зайково оплатить подключение к водопроводу, который не построен. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат гордумы Кургана Иван Камшилов.

«Жители микрорайона Зайково получили очередную отписку на обращение по проблеме водоснабжения в микрорайоне. Жителям предлагают подать заявки на подключение к несуществующему водопроводу и внести оплату», — написал Камшилов.

Он рассказал, что решение этой проблемы еще пять лет назад было включено в Программу социально-экономического развития города. Камшилов приложил к посту письменный ответ от администрации. В документе указано, что жителями микрорайона нужно обратиться в компанию «Водный Союз» с заявлением о подключении к водопроводу.

«В поселке водопроводных сетей нет. Заявителям, которые обращаются в „Водный Союз“ по данному вопросу, выдаются техусловия с указанием стоимости строительства водовода до участка заявителя. Получив их, заявители повторно для заключения договора не обращаются», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Водного Союза». Также жителям сообщали, что для водоснабжения поселка им нужно объединиться в ТСЖ или кооператив и сделать заявку на строительство водовода, но обращений по этому поводу в компанию не поступало.

Ранее URA.RU направляло в пресс-службу администрации мэрии вопросы, связанные с водоснабжением микрорайона. На момент написания новости ответ не был получен.