Папа Римский призвал к укреплению многополярного мира

Миру нужны лидеры, которые бы подчеркивали стремление к многополярному миру. Об этом заявил Папа Римский Франциск, выступая во вторник перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане.
«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — цитирует Папу Римского ТАСС. Он добавил, что для этого необходимо проявлять терпение, понимание и вести диалог с каждым в мире.
Ранее в Италии рассказали о недовольстве Папы Римского из-за политического давления Зеленского, сообщал RT. Религиозный деятель раскритиковал факт того, что Киев подверг цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода.
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