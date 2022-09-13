Папа Римский призвал к укреплению многополярного мира

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
Папа Римский высказал заинтересованность в новых лидерах Фото:

Миру нужны лидеры, которые бы подчеркивали стремление к многополярному миру. Об этом заявил Папа Римский Франциск, выступая во вторник перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане.

«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — цитирует Папу Римского ТАСС. Он добавил, что для этого необходимо проявлять терпение, понимание и вести диалог с каждым в мире.

Ранее в Италии рассказали о недовольстве Папы Римского из-за политического давления Зеленского, сообщал RT. Религиозный деятель раскритиковал факт того, что Киев подверг цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода.

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Миру нужны лидеры, которые бы подчеркивали стремление к многополярному миру. Об этом заявил Папа Римский Франциск, выступая во вторник перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане. «Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — цитирует Папу Римского ТАСС. Он добавил, что для этого необходимо проявлять терпение, понимание и вести диалог с каждым в мире. Ранее в Италии рассказали о недовольстве Папы Римского из-за политического давления Зеленского, сообщал RT. Религиозный деятель раскритиковал факт того, что Киев подверг цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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