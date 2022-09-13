Треть тюменцев согласны снизить требования к зарплате ради работы

Треть тюменцев согласны на снижение требований к зарплате ради работы

Средняя заработная плата, на которую претендуют соискатели Тюменской области, по итогам августа составила 47 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным за третий квартал 2022 года, 33,8% жителей Тюменской области согласны снизить требования к зарплате ради работы. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

«В 3 квартале 2022 года 33,8% жителей Тюменской области готовы пойти на снижение своих требований к зарплате ради работы. По сравнению со 2 кварталом 2022 года доля таких респондентов сократилась на 2,8%», — передает park72.ru со ссылкой на исследования hh.ru.

На снижение зарплатных требований не готовы пойти в таких сферах как: «Автомобильный бизнес», «Закупки» и «Строительство, недвижимость». Также отмечается, что средняя зарплата за август для соискателей работы из Тюменской области составила 47 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область по итогам 2021 года заняла девятое место в рейтинге регионов по лучшим условиям на рынке труда. Рейтинговый балл составил 73,2, что на 2,3 балла больше, чем годом ранее.