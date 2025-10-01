Российские войска ликвидировали грузинского наемника в Украине

Наемник участвовал в боях в Курской области
Наемник участвовал в боях в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили грузинского наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины на Сумском направлении. Об этом сообщили российские силовые структуры. По данным источника, иностранец мог быть причастен к нападению на территорию Курской области.

«На Сумском направлении российские военнослужащие ликвидировали наемника, имевшего при себе шеврон с украинским и грузинским флагом. Есть основания полагать, что он мог принимать участие в недавнем вторжении в Курскую область в составе подразделения ВСУ», — сообщил собеседник РИА Новости.

Ранее стало известно, что под Сумами был уничтожен военнослужащий Вооруженных сил Украины, ранее вернувшийся на территорию страны в результате обмена пленными. Как сообщают источники, уроженец поселка Боровая Харьковской области, родившийся в 2000 году, после освобождения повторно вступил в ряды ВСУ, несмотря на ранее данные заверения о неучастии в боевых действиях. В 2022 году он оказался в российском плену и был передан украинской стороне в рамках обмена пленными, состоявшегося в 2024 году. После возвращения на Украину мужчина вновь принял участие в военных действиях на территории Сумской области, где впоследствии и погиб.

