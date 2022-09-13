В Нефтеюганске поймали виновного в массовом ДТП с машиной инвалида

В Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида, и уехал с места ДТП. Об этом журналисту URA.RU рассказали в полиции Югры.
«Виновника аварии нашли, он задержан на 15 суток. Его не обнаружили сразу, поскольку за рулем находился не владелец автомобиля», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
Как пояснили в ведомстве, собственник автомобиля передал документы своей сестре, она доверила право управления знакомому, который решил продать машину и нашел потенциального покупателя. «Покупатель-то и устроил массовое ДТП», — уточнила Абмайкина.
Ранее URA.RU писало об этой аварии. Она произошла в 11-В микрорайоне Нефтеюганска. Водитель въехал в пять стоящих на парковке машин. ДТП вызвало волну общественного резонанса — один из поврежденных автомобилей принадлежал инвалиду.
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