13 сентября 2022
12 сентября 2022

В Нефтеюганске поймали виновного в массовом ДТП с машиной инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дтп, тойота, авария, бампер
Всего водитель разбил пять автомобилей Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида, и уехал с места ДТП. Об этом журналисту URA.RU рассказали в полиции Югры.

«Виновника аварии нашли, он задержан на 15 суток. Его не обнаружили сразу, поскольку за рулем находился не владелец автомобиля», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Как пояснили в ведомстве, собственник автомобиля передал документы своей сестре, она доверила право управления знакомому, который решил продать машину и нашел потенциального покупателя. «Покупатель-то и устроил массовое ДТП», — уточнила Абмайкина.

Ранее URA.RU писало об этой аварии. Она произошла в 11-В микрорайоне Нефтеюганска. Водитель въехал в пять стоящих на парковке машин. ДТП вызвало волну общественного резонанса — один из поврежденных автомобилей принадлежал инвалиду.

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В Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида, и уехал с места ДТП. Об этом журналисту URA.RU рассказали в полиции Югры. «Виновника аварии нашли, он задержан на 15 суток. Его не обнаружили сразу, поскольку за рулем находился не владелец автомобиля», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Как пояснили в ведомстве, собственник автомобиля передал документы своей сестре, она доверила право управления знакомому, который решил продать машину и нашел потенциального покупателя. «Покупатель-то и устроил массовое ДТП», — уточнила Абмайкина. Ранее URA.RU писало об этой аварии. Она произошла в 11-В микрорайоне Нефтеюганска. Водитель въехал в пять стоящих на парковке машин. ДТП вызвало волну общественного резонанса — один из поврежденных автомобилей принадлежал инвалиду.
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