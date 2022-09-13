В Нефтеюганске поймали виновного в массовом ДТП с машиной инвалида

14 сентября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Всего водитель разбил пять автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида, и уехал с места ДТП. Об этом журналисту URA.RU рассказали в полиции Югры. «Виновника аварии нашли, он задержан на 15 суток. Его не обнаружили сразу, поскольку за рулем находился не владелец автомобиля», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Как пояснили в ведомстве, собственник автомобиля передал документы своей сестре, она доверила право управления знакомому, который решил продать машину и нашел потенциального покупателя. «Покупатель-то и устроил массовое ДТП», — уточнила Абмайкина. Ранее URA.RU писало об этой аварии. Она произошла в 11-В микрорайоне Нефтеюганска. Водитель въехал в пять стоящих на парковке машин. ДТП вызвало волну общественного резонанса — один из поврежденных автомобилей принадлежал инвалиду.

В Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида, и уехал с места ДТП. Об этом журналисту URA.RU рассказали в полиции Югры. «Виновника аварии нашли, он задержан на 15 суток. Его не обнаружили сразу, поскольку за рулем находился не владелец автомобиля», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Как пояснили в ведомстве, собственник автомобиля передал документы своей сестре, она доверила право управления знакомому, который решил продать машину и нашел потенциального покупателя. «Покупатель-то и устроил массовое ДТП», — уточнила Абмайкина. Ранее URA.RU писало об этой аварии. Она произошла в 11-В микрорайоне Нефтеюганска. Водитель въехал в пять стоящих на парковке машин. ДТП вызвало волну общественного резонанса — один из поврежденных автомобилей принадлежал инвалиду.