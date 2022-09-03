Руководитель строительного проекта из Тюмени Алена Стародумова стала участницей конкурса от мужского журнала MAXIM. Обнаженные фотографии девушки представлены на сайте издания.
«Алена Стародумова, 32 года. Тюмень», — сообщается на сайте конкурса Miss MAXIM.
В разговоре с корреспондентом URA.RU тюменка рассказала, что работает в сфере строительства руководителем проекта. Ранее в подобных конкурсах девушка не принимала участия.
«В нашем городе активно обсуждают конкурс в СМИ и в соцсетях. Это вызвало у меня большой интерес, и я захотела попробовать себя в этом. Это новое для меня, поэтому очень хочется победить. Я экономист по образованию, но работаю в сфере строительства руководителем проекта. Последние четыре года работаю в девелоперской компании, которая занимается строительством загородных поселков и загородных домов», — рассказала URA.RU Алена Стародумова.
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Руководитель строительного проекта из Тюмени Алена Стародумова стала участницей конкурса от мужского журнала MAXIM. Обнаженные фотографии девушки представлены на сайте издания. «Алена Стародумова, 32 года. Тюмень», — сообщается на сайте конкурса Miss MAXIM. В разговоре с корреспондентом URA.RU тюменка рассказала, что работает в сфере строительства руководителем проекта. Ранее в подобных конкурсах девушка не принимала участия. «В нашем городе активно обсуждают конкурс в СМИ и в соцсетях. Это вызвало у меня большой интерес, и я захотела попробовать себя в этом. Это новое для меня, поэтому очень хочется победить. Я экономист по образованию, но работаю в сфере строительства руководителем проекта. Последние четыре года работаю в девелоперской компании, которая занимается строительством загородных поселков и загородных домов», — рассказала URA.RU Алена Стародумова. Ранее URA.RU писало о других тюменках, которые приняли участие в конкурсе журнала MAXIM. В их числе 44-летняя модель откровенного жанра, таролог и реставратор автомобилей.