Инженер из ЯНАО, переехавшая в Тюмень, участвует в конкурсе журнала MAXIM. Фото

Инженер из ЯНАО, переехавшая в Тюмень, стала участницей конкурса MAXIM

06 сентября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Инженер из ЯНАО решила попробовать свои силы в конкурсе от мужского журнала (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Инженер из ЯНАО Анна Дугина, переехавшая в Тюмень, стала участницей конкурса мужского журнала MAXIM. Фотографии девушки представлены на сайте издания. «Анна Дугина, 31 год. Тюмень», — сообщается на сайте конкурса Miss MAXIM. В разговоре с корреспондентом URA.RU Анна Дугина рассказала, что ранее она проживала в Муравленко (ЯНАО). Девушка работает инженером и параллельно воспитывает трех детей. «Я переехала жить в Тюмень с Ямала. Подписалась на новостной telegram-канал Тюмени и случайно увидела конкурс журнала MAXIM. Здесь не ожидала пройти, все-таки мне 31 год, трое детей. Но решила попробовать выставить свои фотографии. Я параллельно работаю на Ямале инженером, закрываю объемы КРС и ПРС. Большую часть времени нахожусь с детьми. Но раз в месяц уезжаю в командировку», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. Ранее URA.RU писало и о других тюменках, участвующих в конкурсе от мужского журнала. В их числе руководитель строительного проекта, реставратор автомобилей и девушка, сбежавшая в Тюмень из ЯНАО. Фото: сайт miss.maximonline.ru

Инженер из ЯНАО Анна Дугина, переехавшая в Тюмень, стала участницей конкурса мужского журнала MAXIM. Фотографии девушки представлены на сайте издания. «Анна Дугина, 31 год. Тюмень», — сообщается на сайте конкурса Miss MAXIM. В разговоре с корреспондентом URA.RU Анна Дугина рассказала, что ранее она проживала в Муравленко (ЯНАО). Девушка работает инженером и параллельно воспитывает трех детей. «Я переехала жить в Тюмень с Ямала. Подписалась на новостной telegram-канал Тюмени и случайно увидела конкурс журнала MAXIM. Здесь не ожидала пройти, все-таки мне 31 год, трое детей. Но решила попробовать выставить свои фотографии. Я параллельно работаю на Ямале инженером, закрываю объемы КРС и ПРС. Большую часть времени нахожусь с детьми. Но раз в месяц уезжаю в командировку», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. Ранее URA.RU писало и о других тюменках, участвующих в конкурсе от мужского журнала. В их числе руководитель строительного проекта, реставратор автомобилей и девушка, сбежавшая в Тюмень из ЯНАО.