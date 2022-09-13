Мэр Сургута закончил формирование нового департамента и выбрал его директора

14 сентября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Мэр Сургута Филатов еще летом договорился с депутатами о том, что городу нужен департамент культуры Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Сургуте закончилось формирование департамента культуры и молодежной политики, а его директором стал Антон Акулов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «14 сентября на должность директора департамента культуры и молодежной политики назначен Антон Акулов. Новый департамент объединит в одно структурное подразделение городской комитет культуры и отдел молодежной политики администрации Сургута», — добавили в пресс-службе. О том, что в мэрии Сургута создается новый департамент, URA.RU сообщало ранее. Уже тогда инсайдеры агентства безошибочно назвали фамилию будущего, а теперь и официально назначенного руководителя. Акулов с марта 2020 года руководил комитетом культуры, а до этого 15 лет работал в муниципальном бюджетном учреждении «Историко-культурный центр «Старый Сургут», с 2008 года — в качестве директора Ранее URA.RU сообщало и о других кадровых решениях Филатова, в том числе структурных. При главе Сургута, который заменил на этом посту Вадима Шувалова (теперь — депутат Госдумы от Югры), в городе создан департамент массовых коммуникаций и аналитики.

В Сургуте закончилось формирование департамента культуры и молодежной политики, а его директором стал Антон Акулов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «14 сентября на должность директора департамента культуры и молодежной политики назначен Антон Акулов. Новый департамент объединит в одно структурное подразделение городской комитет культуры и отдел молодежной политики администрации Сургута», — добавили в пресс-службе. О том, что в мэрии Сургута создается новый департамент, URA.RU сообщало ранее. Уже тогда инсайдеры агентства безошибочно назвали фамилию будущего, а теперь и официально назначенного руководителя. Акулов с марта 2020 года руководил комитетом культуры, а до этого 15 лет работал в муниципальном бюджетном учреждении «Историко-культурный центр «Старый Сургут», с 2008 года — в качестве директора Ранее URA.RU сообщало и о других кадровых решениях Филатова, в том числе структурных. При главе Сургута, который заменил на этом посту Вадима Шувалова (теперь — депутат Госдумы от Югры), в городе создан департамент массовых коммуникаций и аналитики.